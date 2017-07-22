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Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза

28 января 2021, 20:52




Продажи шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2 компанией Facebook позволили в 1,5 раза увеличить ее выручку в «подарочном» четвертом квартале 2020 года. Об этом свидетельствуют данные из недавно опубликованного отчета Facebook о прибылях и убытках за IV квартал 2020 года.

Согласно появившимся данным, выручка Facebook, не связанная с рекламой, выросла в IV квартале 2020 года до 885 миллионов долларов. Годом раньше, в IV квартале 2019 года, она составила 346 миллионов долларов. Таким образом прирост за год составил 156%. Резкое увеличение доходов, не связанных с рекламой, можно объяснить только высокими продажами Oculus Quest 2 в «подарочном» предновогоднем квартале.

Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза


Эта связь не декларируется в отчете, но является очевидной. Именно в декабре 2020 года Facebook выпустил обновленную модель шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2. Новая модель стоила на 100 долларов дешевле предшественника. При этом пользователям предлагалась гораздо более мощна гарнитура, хотя для ее подключения Facebook теперь стал требовать указания учетной записи в своей системе.

Facebook также подтвердил, что в настоящее время ведет разработку преемника Quest 2. Новая модель окажется полностью совместима с существующими Quest.

Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза


Oculus Quest 2 стоит от 299 долларов. Он оснащен по дисплею на глаз, каждый из которых имеет разрешение 1832х1920 пикселей. Аппаратная начинка выстроена на базе процессора Qualcomm Snapdragon XR2, внутри имеется 6 Гбайт оперативной памяти, 64 или 256 Гбайт постоянной памяти. Для подключения гарнитуры к компьютеру можно использовать специальный кабель.



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