Новое обновление для iOS получило интересную функцию - выдачу предупреждения пользователям iPhone о выявлении в смартфоне неоригинальных комплектующих. Это касается в настоящее время комплектующих для камеры, установка которых вызывала множество сопутствующих проблем в работе iPhone. Теперь новая функция будет предупреждать пользователей, если внутри iPhone будет выявлена установка неоригинальной камеры.
Согласно материалу, опубликованному UberGizmo, новая функция добавлена, начиная с обновления iOS версии 14.4. Теперь Apple будет выдавать на экране смартфона предупреждающие сообщения, которые позволят пользователю iPhone узнать о появлении неоригинальных компонентов или комплектующих.
Служба технической поддержки Apple гарантирует, что проводимой ее силами ремонт выполняется только с применением подлинных комплектующих. В то же время обслуживание и ремонт, проводимый третьими сторонами, не дает таких гарантий. Поэтому те владельцы iPhone, которые решат воспользоваться услугой ремонта «на стороне», теперь могут столкнуться с появлением предупреждений.
Apple отмечает, что появление на экране таких предупреждений не означает, что камера перестанет работать. Они означают, что Apple хочет предупредить пользователя, что он может столкнуться с определенными проблемами при работе камеры. Они могут быть связаны, прежде всего, с ее производительностью.
Согласно официальному документу Службы технической поддержки Apple, неоригинальные детали, используемые в iPhone, могут приводить к разным последствиям. Например, камера не сможет правильно фокусироваться на сцене или объекте, в результате фотоснимки будут получаться размытыми или несфокусированными.
Кроме того, могут возникать проблемы со съемкой в портретном режиме. Еще одна возможная проблема - это неожиданное зависание сторонних приложений, управляющих работой камеры. Сообщается и о более серьезной проблеме - камера может перестать работать.
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