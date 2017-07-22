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Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone

28 января 2021, 22:15




Новое обновление для iOS получило интересную функцию - выдачу предупреждения пользователям iPhone о выявлении в смартфоне неоригинальных комплектующих. Это касается в настоящее время комплектующих для камеры, установка которых вызывала множество сопутствующих проблем в работе iPhone. Теперь новая функция будет предупреждать пользователей, если внутри iPhone будет выявлена установка неоригинальной камеры.

Согласно материалу, опубликованному UberGizmo, новая функция добавлена, начиная с обновления iOS версии 14.4. Теперь Apple будет выдавать на экране смартфона предупреждающие сообщения, которые позволят пользователю iPhone узнать о появлении неоригинальных компонентов или комплектующих.

Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone


Служба технической поддержки Apple гарантирует, что проводимой ее силами ремонт выполняется только с применением подлинных комплектующих. В то же время обслуживание и ремонт, проводимый третьими сторонами, не дает таких гарантий. Поэтому те владельцы iPhone, которые решат воспользоваться услугой ремонта «на стороне», теперь могут столкнуться с появлением предупреждений.

Apple отмечает, что появление на экране таких предупреждений не означает, что камера перестанет работать. Они означают, что Apple хочет предупредить пользователя, что он может столкнуться с определенными проблемами при работе камеры. Они могут быть связаны, прежде всего, с ее производительностью.

Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone


Согласно официальному документу Службы технической поддержки Apple, неоригинальные детали, используемые в iPhone, могут приводить к разным последствиям. Например, камера не сможет правильно фокусироваться на сцене или объекте, в результате фотоснимки будут получаться размытыми или несфокусированными.

Кроме того, могут возникать проблемы со съемкой в портретном режиме. Еще одна возможная проблема - это неожиданное зависание сторонних приложений, управляющих работой камеры. Сообщается и о более серьезной проблеме - камера может перестать работать.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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