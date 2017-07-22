Xiaomi объявила о разработке и получении патента на новую технологию беспроводной зарядки Mi Air Charge. С ее помощью можно заряжать одновременно сразу несколько устройств без использования кабелей или подключения к зарядному устройству.
Как рассказали в Xiaomi, Mi Air Charge предусматривает применение специального устройства в форме небольшой башенки. Оно формирует радиоизлучение в миллиметровом диапазоне, с помощью которого происходит передача энергии непосредственно на заряжаемые устройства. Полученные волны преобразуются там в электрическую энергию. Таким образом производится дистанционная зарядка бесконтактным методом.
Внутри башенки размещается пять фазовых антенн. С их помощью происходит автоматическое определение места расположения смартфона (или любого другого совместимого устройства), которому требуется подзарядка. Время детекции такого гаджета составляет миллисекунды, т.е. происходит практически мгновенно.
В системе «излучающей станции» предусмотрен массив из 144 антенн. ИИ этого модуля автоматически определяет направление на заряжаемое устройство, выбирает наиболее подходящую антенну и начинает передавать «заряжающие» миллиметровые волны.
Чтобы воспользоваться переданной энергией, телефон оснащается антенными решетками двух типов, аналогичными тем, которые установлены в зарядном устройстве. Главное отличие - они имеют значительно меньшие размеры.
Эта система состоит из 15 антенн. Первая антенна - это решетка радиомаяка; она связывается с зарядной «вышкой», и через нее передаются все команды на согласование. Остальная часть приемного антенного блока, состоящая из 14 антенн, принимает миллиметровые волны. Затем полученная радиоэнергия преобразуется в электрическую через специальную схему. Возникающий электрический ток используется для зарядки.
Согласно официальной информации, технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку сразу нескольких устройств при максимальной мощности зарядки 5 Вт на устройство. Отмечается, что устройства могут находиться на достаточно большом расстоянии, однако точные данные о допустимой дистанции между заряжающей башней и приемными устройствами не сообщаются.
Хотя зарядка с мощностью 5 Вт будет работать намного медленнее, привычной беспроводной технологии, которая уже используется для телефонов, основная цель внедрения новой технологии Xiaomi - это зарядка на расстоянии в несколько метров телефонов, устройств меньшего размера, а также бытовой техники. Это могут быть, например, умные часы и фитнес-трекеры, акустические колонки и настольные лампы.
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