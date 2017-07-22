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В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

29 января 2021, 10:37




Компания Tesla объявила о выпуске качественно переработанной информационно-развлекательной системы для своего автомобиля Model S, который планируется продавать по цене 80 000 долларов. Это первое обновление автомобильной системы с 2012 года. Одна из ее качественно новых функций - появление игровой платформы Tesla Arcade.

Информационно-развлекательная система для своего автомобиля Tesla Model S


Новая система обладает вычислительной мощностью 10 TFLOPS. Для сравнения, базовая модель игровой приставки Sony PlayStation 4 способна показать вычислительную мощность 1,84 TFLOPS, PS4 Pro - 4,2 TFLOPS, а не так давно выпущенная приставка PS5 предлагает производительность в 10,28 TFLOPS. Схожим вычислительным потенциалом обладает и новая информационно-развлекательная система для Tesla Model S.

Информационно-развлекательная система для своего автомобиля Tesla Model S


К сожалению, Tesla не предоставила информации об используемом в новой системе чипе. Но если опираться на здравый смысл, можно предположить, что Tesla сделал свой выбор в пользу процессора AMD.

Информационно-развлекательная система для своего автомобиля Tesla Model S


Это подтверждают и слухи. Они говорят о том, что игровая система для Tesla Model S работает на чипе AMD RDNA2 и, скорее всего, использует графический процессор Navi 23. Этот GPU относится к среднему уровню, но официально он еще даже не анонсирован AMD.

Информационно-развлекательная система для своего автомобиля Tesla Model S


По слухам, новый графический процессор будет иметь 32 вычислительных блока. Впрочем, эксперты склоняются к версии, что основная прикладная задача, которую будет выполнять этот вычислительный блок - коммуникационная функция. Другими словами, в первую очередь процессор будет обслуживать работу телекоммуникационного канала передачи данных. В составе модуля представлены 2048 потоковых процессоров, между которыми можно распределить разную нагрузку. Чтобы обеспечить мощность в 10 TFLOPS, графический процессор должен работать на частоте 2,44 ГГц.

Информационно-развлекательная система для своего автомобиля Tesla Model S




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