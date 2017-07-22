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Бренд эко-наушников House of Marley пришел в Россию

29 января 2021, 12:16




На российский рынок пришел бренд аудиоустройств House of Marley. Его главные принципы: память о легендарном певце Бобе Марли, высокое качество звука, большое внимание к экологии производства и забота о том, чтобы выпускаемая продукция отвечала правилам гармонии с природой. В ассортименте нового бренда - наушники, беспроводные колонки и проигрыватели для винила.

Внимание бренда House of Marley к экологии выражается прежде всего в широком применении возобновляемых, переработанных или перерабатываемых материалов- бамбук, силикон, бумага из вторичного сырья, органический хлопок, дерево. Бренд придерживается правила разумного сочетания этих ресурсов с традиционными материалами без ущерба для качества звука. Это - основа философии бренда.

Но в первую очередь производитель вдохновлялся жизненной позицией ямайского певца, его уважительным отношением к природе и людям.

Имя легендарного певца Бобе Марли не случайно. Его знаменитые признания в любви к музыке, а, следовательно, к высокому качеству звука отражают устремления самой компании. В названии продуктов House of Marley поклонники узнают песни Боба Марли: Positive Vibration, Smile Jamaica, Stir It Up и многие другие.

Наушники Redemption ANC

Применение бамбука в устройствах House of Marley отличается не только экологичностью, но и стильностью. Это хорошо отражается на одном из бестселлеров бренда - его беспроводных наушников Redemption ANC, имеющих поддержку Bluetooth 5.0 и отвечающих требованию True Wireless.

Наушники Redemption ANC

Наушники Redemption ANC


Одного заряда хватает на 5 часов работы или 20 часов с учетом аккумулятора кейса. Быстрая зарядка выполняется с помощью кабеля USB-C и технологии Quick Charge.

Наушники Redemption ANC

Наушники Redemption ANC


Средства управления -- проигрывание музыки, пауза. Есть функция «Прием звонка» - ее поддержка удобно расположена на одном из наушников.

Разработчик применяет активное шумоподавление и защиту от влаги и пота (IPX4). Это позволяет слушать музыку в любых условиях, на оживленной улице или в спортзале, но лучше всего - на пляже Ямайки!

Наушники Redemption ANC

Наушники Redemption ANC



TW-наушники Liberate Air

TW-наушники Liberate Air также обеспечивают повышенную влагозащиту, отвечающую требованиям стандарта IPX4, поддерживают быструю зарядку и Bluetooth 5.0.

TW-наушники Liberate Air

TW-наушники Liberate Air


Несмотря на свою компактность, они вполне способны поддержать настроение и беспрерывано воспроизводить музыку до 9 часов на одном заряде. Если же в запаснике лежит еще и кейс, то время непрерывного прослушивания качественной музыки может доходить до до 32 часов.

TW-наушники Liberate Air

TW-наушники Liberate Air


На фоне других наушники Liberate Air отличаются удобным сенсорным управлением. Можно включать или выключать музыку, переключать треки, принимать и отклонять звонки, общаться с Siri или Google Assistant - все делается на одном дыхании, без усилий и без потери качества звучания.

TW-наушники Liberate Air

TW-наушники Liberate Air


Для подключения Liberate Air к смартфону достаточно открыть крышку зарядного кейса, и наушники сами найдут, откуда взять трек для прослушивания.

Модель Positive Vibration XL

Для любителей накладных Bluetooth-наушников бренд House of Marley предлагает модель Positive Vibration XL.

Модель Positive Vibration XL

Модель Positive Vibration XL


Его амбушюры выполнены из пенообразного наполнителя с эффектом памяти. Это позволяет комфортно слушать музыку много часов подряд.

Модель Positive Vibration XL

Модель Positive Vibration XL


Несмотря на крупный размер, слушать музыку можно действительно очень долго. На одном заряде эта модель способна продержаться до 24 часов.
Для связи с телефоном или ноутбуком применяется традиционный Bluetooth 5.0.

Модель Positive Vibration XL

Модель Positive Vibration XL

Для удобного хранения и переноски в комплект добавили мешочек.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой гарнитуры Razer BlackShark V2 X. Недавно выпущенная Razer игровая гарнитура Razer BlackShark V2 X стала упрощенным вариантом BlackShark V2. Это одно из самых недорогих решений, позволяющих получить качественный, виртуальный объёмный звук 7.1. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого".

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