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Lenovo показала собственную технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper

29 января 2021, 14:26




Сегодняшний день можно по праву назвать «днем открытий технологий беспроводной зарядки». Бесспорно, самый важный анонс сделала компания Xiaomi, которая анонсировала свое новое решение для беспроводной зарядки под названием «Mi Air Charge». THG.ru сразу же сообщил об этом в новостях. Эта технология позволяет заряжать смартфоны и другие гаджеты на расстоянии до нескольких метров от беспроводного зарядного устройства.

Но, как оказалось, за пару часов до объявления Xiaomi вышло видео от Lenovo, на котором она поделилась демонстрацией собственной, «настоящей» технологии беспроводной зарядки. Ролик был опубликован в китайской социальной сети Weibo. Автором видео стал Чэнь Цзинь, генеральный директор подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае.

Lenovo показала собственную технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper


Lenovo называет свою технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper. У многих, кто посмотрел этот ролик, данное название вызвало недоумение. Как-то совсем странно для глобальной компании называть свое инновационное решение именем бюджетного смартфона конца 2019 года!

С другой стороны, в названии присутствует имя Motorola. Для многих это привычное название американской компании. Многие хорошо помнят, что Motorola когда-то занимала лидирующие позиции в области интегрированных телекоммуникаций и встроенных электронных систем. В 2010 году она была в списке Fortune 500 крупнейших компаний в США и занимала в нем 110 место.

Но в 2011 году компания была разделена на Motorola Solutions и Motorola Mobility. Последняя затем была поглощена компаниями Google и Lenovo. Поэтому упоминание в названии новой технологии имени «Motorola» может быть ярким PR-шагом, чтобы напомнить, что теперь оно неразрывно связано с Lenovo.

На видео Lenovo показано устройство черного цвета. Это и есть «настоящее беспроводное зарядное устройство». Кроме него, там присутствуют два смартфона, которые выглядят как Motorola Edge/Edge+. Хорошо видно, что телефоны начинают заряжаться без какого-либо контакта с зарядным устройством, по воздуху, когда они находятся на расстоянии 80 см и 100 см от «излучателя», соответственно.



В конце видео появляется человек, который демонстрировал работу технологии. Он кладет руку так, чтобы она оказалась в зоне видимости между зарядным устройством и телефонами.

В этот момент устройства перестают заряжаться. Аналогичная реакция будет возникать при появлении любого постороннего объекта. Это, кстати, и стало главным отличием Motorola One Hyper от Xiaomi Mi Air Charge - в Xiaomi утверждают, что разработанная ею технология дистанционной зарядки сохраняет эффективность даже при наличии физических препятствий на пути.



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