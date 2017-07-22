Компания Xiaomi объявила о выпуске премиального зарядного устройства Mi Charger мощностью 120 Вт. Теперь оно доступно в продаже в Китае по цене 38 долларов (2800 руб.).
Впервые зарядные устройства такой мощности появились в комплекте с флагманскими смартфонами Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, выпущенными в августе прошлого года в честь 10-летия Xiaomi. Модель Mi 10 Ultra стала первым смартфоном, который стал поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.
При зарядке смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra, в котором установлена батарея емкостью 4500 мАч, с помощью Mi Charger 120 Вт его можно зарядить до уровня 41% всего за 5 минут и до 100% - за 23 минуты.
Устройство Mi Charger 120W оснащено десятью интеллектуальными механизмами защиты: от короткого замыкания; от перегрузки по току; от скачков напряжения; от перегрева или работы при экстремальных температурах; от падения напряжения; от возникновения электростатического напряжения; от воздействия электромагнитных полей; от попадания молнии; от аномального сопротивления, от взлома (за счет шифрования линии данных). Все названные средства защиты гарантируют, что продукт будет работать в штатном режиме при указанных неблагоприятных воздействиях.
Зарядное устройство Mi Charger 120W имеет встроенный чип для интеллектуальной самоидентификации. Его можно использовать со стандартными смартфонами, ноутбуками и другими электронными устройствами, представленными на рынке.
Взамен поставляемого оригинального кабеля Xiaomi для передачи данных можно безопасно использовать кабель Type-C для зарядки большинства ноутбуков на рынке.
Корпус белого цвета зарядного устройства Xiaomi на 120 Вт выполнен из негорючих материалов. Общий стиль прост, поясок зарядного устройства имеет блестящую поверхность, а входные и выходные клеммы матовые.
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