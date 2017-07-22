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Четыре новых огромных игровых монитора Acer Nitro EI1 уже в России

29 января 2021, 19:29




Компания Acer решила порадовать российских геймеров выпуском четырех игровых мониторов Acer Nitro EI1 с огромными диагоналями: Nitro EI431CRP, Nitro EI431CRS, Nitro EI491CRP и Nitro EI491CRS. Главные отличия новых моделей: ультраширокий дисплей, высокая частота обновления, низкое время отклика, высокое разрешение и превосходное качество изображения. По оценкам Acer, именно этот набор характеристик является главным критерием для выбора «правильного» монитора не только искушенными геймерами, но и простыми пользователями.

Модель Nitro EI431CRP

Монитор Nitro EI431CRP


Монитор Acer Nitro EI431CRP

43-дюймовая модель Acer Nitro EI431CRP с разрешением 3840x1200 пикселей отличается повышенной реалистичностью цветопередачи. Она обеспечивает 88% охват цветового пространства DCI-P3 и 99% охват sRGB. Хорошая яркость и контрастность изображения подтверждены сертификатом соответствия стандарту HDR400.

Большие скругленные панели мониторов Acer Nitro EI1 являются обязательным требованием для комфортной игры. Их вытянутая форма с соотношением сторон 32:10 или 32:9, а также широкий угол обзора позволяют целиком контролировать игровое пространство. За счет большой диагонали можно использовать одно устройство взамен установки нескольких игровых мониторов - это создает дополнительный комфорт.

Модель Nitro EI431CRP

Монитор Nitro EI431CRP


Мониторы имеют три рабочие частоты обновления дисплея: 60 Гц, 100 Гц и 120 Гц. Это обеспечивает высокую скорость и плавность при динамичных сценах в играх. Время отклика матрицы составляет 4 мс.

Дополнительную плавность при отображении картинки создает поддержка технологии AMD FreeSync.

Монитор Acer Nitro EI431CRS

Модель Acer Nitro EI431CRS очень напоминает EI431CRP, но она отличается более высокой контрастностью. Ее максимальная яркость достигает 600 нит вместо 400 нит, которую демонстрирует модель Nitro EI431CR. Благодаря широкому 90% охвату цветового пространства DCI-P3 гарантируется естественная цветопередача.

Модель Nitro EI431CRS прошла сертификацию HDR600 и поддерживает технологию синхронизации работы с видеокартой FreeSync Premium Pro. Это гарантирует отсутствие лагов и разрывов в частоте кадров.

Монитор Nitro EI491CRP

Монитор Nitro EI491CRP


Монитор Acer Nitro EI491CRP и Nitro EI491CRS

Модели Acer Nitro EI491CRP и Nitro EI491CRS отличаются еще более крупными размерами. Их диагональ равна 49 дюймам. Это отразилось на росте разрешения до 3840x1080 пикселей. В остальном они не отличаются от своих 43-дюймовых собратьев.

Монитор Acer Nitro EI491CRP поддерживает технологию Acer Crystalbrite SemiGlare. Она делает игровой процесс более комфортным за счет антибликового эффекта при любом освещении.

Монитор Acer Nitro EI491CRS

Монитор Nitro EI491CRS, в целом, обладает аналогичными характеристиками. Ее отличительной конструктивной особенностью стала возможность регулировки подставки не только по углу наклона, но также по высоте (95мм) и по оси в диапазоне 15°.

Монитор Nitro EI491CRS

Монитор Nitro EI491CRS




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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