Недавно китайская компания ZTE подтвердила готовящийся выпуск новой флагманской модели смартфона Axon 30 Pro. Президент ZTE Ни Фей даже назвал будущий телефон преемником прошлогоднего флагмана Axon 20 Pro, но при этом обратил внимание, что он будет оснащен «лучшей среди смартфонов камерой».
В то же время Ни Фей не назвал характеристик будущей камеры. Позднее появились слухи, что телефон действительно будет поставляться со сверхсильной камерой, а ее разрешение составит феноменальные «200 МПк».
Эту информацию предоставил китайский блогер, который публикуется на Weibo под ником «WHYLAB». С его слов, опубликованным в социальной сети, Axon 30 Pro будет поставляться с сенсором 200 Мпк производства Samsung. Однако он не назвал точный источник этой информации.
О том, что в арсенале Samsung ведутся работы над созданием сверхсильного сенсора на 200 Мпк, заговорили в начале января 2021 года. Тогда появилась информация, что обновленная версия смартфона Galaxy Ultra будет оснащена сенсором 108 Мпк, но при этом Samsung уже завершает разработку более мощного сенсора на 200 Мпк. Было высказано предположение, что скоро будет названа модель смартфона, которая будет оснащена сверхсильным датчиком.
Samsung ISOCELL will launch many innovative sensors in 2021. 200MP is coming soon.
В тот момент не было информации о марке смартфона. Было высказано мнение, что Samsung не успеет оснастить новым сенсором флагманские аппараты этого года, и компании придется ждать до выпуска новой серии. Это не имело практического смысла. Теперь, похоже, тало ясно, что первым телефоном, который поступит в розничную продажу со сверхсильной камерой, станет модель ZTE Axon 30 Pro.
ZTE уже подтвердила, что будущий флагман будет работать на чипсете Snapdragon 888; одной из функций этой флагманской модели чипсета является поддержка камер с разрешением до 200 Мпк. Другие процессоры, которые также поддерживают датчики с разрешение 200 Мпк, - Exynos 2100, Snapdragon 870, Dimensity 1200, Snapdragon 865 Plus и Snapdragon 865.
WHYLAB также раскрыл характеристики камеры, которые стали известны ему из необъявленного источника. Он сообщил, что новый датчик будет относиться к модели S5KGND, он будет иметь диафрагму, равную 1/1,37 дюйма, что отражает ее очень высокие оптические свойства. Размер пикселя новой камеры будет равен 1,28 мкм, а размер фокусировки пикселя - 0,64 мкм.
Будущая камера будет использовать 4-пиксельную автофокусировку, что позволит снимать с разрешением, эквивалентным сенсору 50 Мпк, но дополнительно применять алгоритм 4-пиксельного объединения. Это эквивалентно разрешению 12,5 Мпк на 16:1 пикселей.
По слухам, новая камера будет поддерживать видеозапись с необычайно высоким разрешением видео 16K.
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