РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Сверхсильная 200-мегапиксельная камера появится в смартфоне ZTE Axon 30 Pro

31 января 2021, 21:21




Недавно китайская компания ZTE подтвердила готовящийся выпуск новой флагманской модели смартфона Axon 30 Pro. Президент ZTE Ни Фей даже назвал будущий телефон преемником прошлогоднего флагмана Axon 20 Pro, но при этом обратил внимание, что он будет оснащен «лучшей среди смартфонов камерой».

В то же время Ни Фей не назвал характеристик будущей камеры. Позднее появились слухи, что телефон действительно будет поставляться со сверхсильной камерой, а ее разрешение составит феноменальные «200 МПк».

В ZTE Axon 30 Pro появится сверхсильная 200-мегапиксельная камера


Эту информацию предоставил китайский блогер, который публикуется на Weibo под ником «WHYLAB». С его слов, опубликованным в социальной сети, Axon 30 Pro будет поставляться с сенсором 200 Мпк производства Samsung. Однако он не назвал точный источник этой информации.

О том, что в арсенале Samsung ведутся работы над созданием сверхсильного сенсора на 200 Мпк, заговорили в начале января 2021 года. Тогда появилась информация, что обновленная версия смартфона Galaxy Ultra будет оснащена сенсором 108 Мпк, но при этом Samsung уже завершает разработку более мощного сенсора на 200 Мпк. Было высказано предположение, что скоро будет названа модель смартфона, которая будет оснащена сверхсильным датчиком.



В тот момент не было информации о марке смартфона. Было высказано мнение, что Samsung не успеет оснастить новым сенсором флагманские аппараты этого года, и компании придется ждать до выпуска новой серии. Это не имело практического смысла. Теперь, похоже, тало ясно, что первым телефоном, который поступит в розничную продажу со сверхсильной камерой, станет модель ZTE Axon 30 Pro.

ZTE уже подтвердила, что будущий флагман будет работать на чипсете Snapdragon 888; одной из функций этой флагманской модели чипсета является поддержка камер с разрешением до 200 Мпк. Другие процессоры, которые также поддерживают датчики с разрешение 200 Мпк, - Exynos 2100, Snapdragon 870, Dimensity 1200, Snapdragon 865 Plus и Snapdragon 865.

WHYLAB также раскрыл характеристики камеры, которые стали известны ему из необъявленного источника. Он сообщил, что новый датчик будет относиться к модели S5KGND, он будет иметь диафрагму, равную 1/1,37 дюйма, что отражает ее очень высокие оптические свойства. Размер пикселя новой камеры будет равен 1,28 мкм, а размер фокусировки пикселя - 0,64 мкм.

Будущая камера будет использовать 4-пиксельную автофокусировку, что позволит снимать с разрешением, эквивалентным сенсору 50 Мпк, но дополнительно применять алгоритм 4-пиксельного объединения. Это эквивалентно разрешению 12,5 Мпк на 16:1 пикселей.

По слухам, новая камера будет поддерживать видеозапись с необычайно высоким разрешением видео 16K.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".


Читайте также:

  • Патент Apple описывает принцип панорамной съемки с нескольких камер на изогнутом смартфоне
  • У всех iPhone 13 будет оптическая стабилизация камеры со смещением сенсора
  • ZTE готовит к выпуску подэкранную камеру второго поколения
  • Samsung получила патент на оригинальный механизм для размещения подэкранной камеры
  • Samsung получил патент на селфи-камеру с оригинальной заглушкой

    • следующая новость
    Умные очки Xiaomi будут обладать диагностическим и терапевтическим эффектом

    предыдущая новость
    Samsung Exynos с графикой AMD «положил на лопатки» чип Apple A14 Bionic

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Windows 10 Pro за 935 рублей и другие выгодные предложения от BOBKeys Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)
    Пожизненная активация Windows 10 для ПК в 2021 году за 935 рублей Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший монитор Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 января, 2021

    Умные очки Xiaomi будут обладать диагностическим и терапевтическим эффектом

    Сверхсильная 200-мегапиксельная камера появится в смартфоне ZTE Axon 30 Pro

    Samsung Exynos с графикой AMD «положил на лопатки» чип Apple A14 Bionic

    29 января, 2021

    Четыре новых огромных игровых монитора Acer Nitro EI1 уже в России

    Новый адаптер Xiaomi способен полностью зарядить смартфон за 23 минуты

    Lenovo показала собственную технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper

    Бренд эко-наушников House of Marley пришел в Россию

    В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

    Xiaomi Mi Air Charge умеет бесконтактно заряжать любые гаджеты в доме

    28 января, 2021

    Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone

    Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза

    Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K

    Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

    Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S

    Apple Watch спасли жизнь тонущему велосипедисту в Великобритании

    Meizu готовит к выпуску оригинальные умные часы Meizu Watch

    27 января, 2021

    Intel отдает производство 3-нм чипов в TSMC и начнет выпускать их уже в 2022 году

    Робот-гуманоид Hanson Sophia будет выпускаться массово уже в 2021 году

    Intel анонсировала видеокарту Iris Xe, но «забыла» о поддержке процессоров AMD

    ССЫЛКИ