Мобильное подразделение китайской компании Xiaomi (Xiaomi Mobile Software Co., Ltd.) получило патент на «умные очки и футляр для очков». В отличие от большинства аналогичных патентов на умные очки, в китайской компании выбрали качественно иное направление для их применения, чем другие производители.
Традиционно принято рассматривать умные очки как инструмент для построения дополненной реальности. Xiaomi предложила рассматривать их как наделенные «умными» возможностями для создания диагностических и/или терапевтических эффектов для владельца.
Как можно судить по достаточно скупому описанию патента Xiaomi, умные очки и футляр для очков можно объединить в одну систему. Она будет использоваться для выявления и лечения определенных заболеваний, связанных прежде всего с умственной активностью или зрением.
Согласно описанным деталям, очки способны излучать определенные «терапевтические» сигналы. Это могут быть сигналы фототерапии и/или звуковые сигналы.
К сигналам фототерапии относятся сигналы, излучаемые в ультрафиолетовом спектре, в видимом световом диапазоне, инфракрасные сигналы и лазерные сигналы (сигналы в ультракоротком диапазоне волн). Эти сигналы могут использоваться для создания определенного терапевтического эффекта.
Второе направление - это звуковые сигналы. Они могут применяться для лечения заболеваний, связанных с работой мозга, психическими заболеваниями (например, лечения депрессии или повышенной возбудимости), против усталости глаз.
Сигналами световой терапии можно лечить заболевания головного мозга или психические заболевания. Звуковыми сигналами можно лечить психические заболевания, снимать головную боль или усталость.
Очки могут также излучать электромагнитные волны, которые могут способствовать поглощению организмом недостающих ему элементов или эффективно улучшать кровообращение головного мозга.
В настоящее время пока нет дополнительных сведений о возможных методиках и продуктах, на базе которых могут быть реализованы технологии, описанные в патенте.
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