Старший вице-президент компании Samsung Display Чой Квон-Ён (Choi Kwon-young) заявил, что уже к концу этого года на рынке должны появиться первые модели сворачиваемых (rollable) и раздвижных (slidable) дисплеев, которые начнет выпускать корейский производитель. Подразделение мобильных телефонов Samsung может стать одним из первых OEM-производителей смартфонов, получивших инновационные дисплеи Samsung Display.
В то же время, уточнил Чой Квон-Ён, сделанное им заявление не означает, что дисплеи Samsung Display нового типа с гибкой конструкцией появятся, в первую очередь, именно в смартфонах Samsung. Это может быть смартфон другого бренда.
Дисплей Infinity Flex Display от Samsung.
Заявление старшего вице-президента Samsung Display было сделано во время презентации годового финансового отчета Samsung Display за 2020 год.
Эксперты рынка добавили к заявлению топ-менеджера Samsung Display, что появление на рынке сворачиваемых и раздвижных дисплеев может говорить также о том, что в новых дисплеях Samsung Display может применяться и ряд других инновационных технологий, таких как поддержка переменной частоты обновления экрана и технологии обеспечения низкого энергопотребления. Этот комплекс инноваций позволит компании сохранить лидерство на растущем рынке производителей OLED-панелей.
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