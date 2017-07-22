Китайская компания Huawei получила патент на конструкцию складывания двух частей смартфона. Новизна предложенного метода состоит в том, что с его помощью удастся избавиться от главной проблемы, которая до сих пор сильно тревожила производителей складных смартфонов - наличия заметной линии сгиба в центральной части дисплея. При этом новый механизм не настолько сильно усложняет техническую часть конструкции.
Проблема центральной линии сгиба больше всего волновала производителей, которые уже выпускают свои модели складных телефонов - Samsung и Huawei. На их конвейере уже выпускаются модели второй итерации, однако до сих пор их устройства, даже во втором поколении, страдают от названного недостатка. Даже они отмечают, что линия сгиба портит вид картинки на экране и ухудшает восприятие изображения.
К сожалению, доступной информации о технической части нового патента Huawei довольно мало. Известно, что эффект отсутствия складки достигается за счет оптимизации складываемых частей смартфона и механизма, обеспечивающего бесшовное сочленение.
Каждый компонент, участвующий в работе механизма складывания, предусматривает особый способ управления, благодаря которому исчезает эффект растяжения или сжатия картинки на экране в области сочленения во время процесса складывания.
Других технических подробностей о механике складывания пока нет.
Сообщается, что новая технология Huawei, скорее всего, впервые появится в модели Huawei Mate X2. Этот смартфон уже прошел процесс сертификации и, следовательно, может быть выпущен в самом ближайшем будущем.
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