Министерство промышленности и информационных технологий Китая (China's Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) опубликовало информацию, что в ее адрес направлена совместная заявка от 90 китайских компаний на создание Технической национальной комиссии по стандартизации выпускаемых в Китае полупроводниковых изделий (National Integrated Circuit Standardization Technical Committee). У Комиссии будет собственный секретариат, который будет работать при Китайском институте стандартизации электроники (China Electronics Standardization Institute).
Эта инициатива имеет важное значение для развития собственного производства полупроводников и процессоров в Китае. Как выяснилось в последнее время, производство полупроводников в Китае до сих пор оставалось одним из наиболее слабых звеньев в отрасли производства электроники.
Это наглядно показал недавний запрет Huawei и ZTE на доступ к технологиям США. Он показал, что местный рынок производства микросхем и процессоров крайне уязвим. Даже такие передовые по местным меркам компании по производству микросхем, как SMIC не смогли восполнить образовавшуюся из-за запрета пустоту полностью, поскольку не имели прямого доступа к технологиям США.
Отмечается, что большинство китайских предприятий, связанных с выпуском полупроводниковых изделий, малы с точки зрения масштабов их производства либо не достаточно хорошо оснащены в технологическом плане. Чтобы устранить выявленный дисбаланс, необходимо развивать кооперацию между предприятиями и объединять их в группы, отмечается в заявке.
Целью создания нового комитета является координация существующих производств, уровень которых, как отмечается, отстает от мирового. Планируется также заниматься развитием стандартизации выпускаемых микросхем в Китае, а также развивать систему национальной стандартизации в рамках развития всей электронной промышленности Китая.
В составе 90 китайских фирм, которые войдут в Консорциум, значатся Huawei, HiSilicon, Xiaomi, Datang Semiconductor, Unichip Microelectronics, Zhanrui Communication, ZTE Microelectronics, SMIC, Datang Mobile, China Mobile, China Unicom, ZTE, Tencent и другие.
В заявке указаны также основные направления будущих исследований по разработке стандартов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".