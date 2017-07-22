РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Huawei, Xiaomi, SMIC и другие создают Национальный комитет по стандартизации полупроводников в Китае

01 февраля 2021, 13:10




Министерство промышленности и информационных технологий Китая (China's Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) опубликовало информацию, что в ее адрес направлена совместная заявка от 90 китайских компаний на создание Технической национальной комиссии по стандартизации выпускаемых в Китае полупроводниковых изделий (National Integrated Circuit Standardization Technical Committee). У Комиссии будет собственный секретариат, который будет работать при Китайском институте стандартизации электроники (China Electronics Standardization Institute).

Huawei, Xiaomi, SMIC и 87 других китайских фирм создают Национальный комитет по стандартизации выпуска полупроводников в Китае


Эта инициатива имеет важное значение для развития собственного производства полупроводников и процессоров в Китае. Как выяснилось в последнее время, производство полупроводников в Китае до сих пор оставалось одним из наиболее слабых звеньев в отрасли производства электроники.

Это наглядно показал недавний запрет Huawei и ZTE на доступ к технологиям США. Он показал, что местный рынок производства микросхем и процессоров крайне уязвим. Даже такие передовые по местным меркам компании по производству микросхем, как SMIC не смогли восполнить образовавшуюся из-за запрета пустоту полностью, поскольку не имели прямого доступа к технологиям США.

Отмечается, что большинство китайских предприятий, связанных с выпуском полупроводниковых изделий, малы с точки зрения масштабов их производства либо не достаточно хорошо оснащены в технологическом плане. Чтобы устранить выявленный дисбаланс, необходимо развивать кооперацию между предприятиями и объединять их в группы, отмечается в заявке.

Целью создания нового комитета является координация существующих производств, уровень которых, как отмечается, отстает от мирового. Планируется также заниматься развитием стандартизации выпускаемых микросхем в Китае, а также развивать систему национальной стандартизации в рамках развития всей электронной промышленности Китая.

В составе 90 китайских фирм, которые войдут в Консорциум, значатся Huawei, HiSilicon, Xiaomi, Datang Semiconductor, Unichip Microelectronics, Zhanrui Communication, ZTE Microelectronics, SMIC, Datang Mobile, China Mobile, China Unicom, ZTE, Tencent и другие.

В заявке указаны также основные направления будущих исследований по разработке стандартов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Крупнейшая в DarkNet торговая площадка Joker's Stash объявила о своем закрытии
  • Пентагон внес Xiaomi в «черный» список «военных» компаний КНР
  • Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, несмотря на обвинение в мошенничестве
  • Американские законодатели хотят ужесточить наказание SMIC
  • ЕС готовится ввести Закон о цифровых рынках и Закон о цифровых услугах

    • следующая новость
    Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»

    предыдущая новость
    Новый Huawei Mate X2 избавится от складки на месте сгиба экрана

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший монитор Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 февраля, 2021

    Эфирные российские радиостанции пришли в умные устройства Сбера

    Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»

    Huawei, Xiaomi, SMIC и другие создают Национальный комитет по стандартизации полупроводников в Китае

    Новый Huawei Mate X2 избавится от складки на месте сгиба экрана

    Samsung Display начнет выпускать сворачиваемые и раздвижные дисплеи в 2021 году

    31 января, 2021

    Умные очки Xiaomi будут обладать диагностическим и терапевтическим эффектом

    Сверхсильная 200-мегапиксельная камера появится в смартфоне ZTE Axon 30 Pro

    Samsung Exynos с графикой AMD «положил на лопатки» чип Apple A14 Bionic

    29 января, 2021

    Четыре новых огромных игровых монитора Acer Nitro EI1 уже в России

    Новый адаптер Xiaomi способен полностью зарядить смартфон за 23 минуты

    Lenovo показала собственную технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper

    Бренд эко-наушников House of Marley пришел в Россию

    В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

    Xiaomi Mi Air Charge умеет бесконтактно заряжать любые гаджеты в доме

    28 января, 2021

    Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone

    Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза

    Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K

    Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

    Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S

    ССЫЛКИ