Группа Legrand выпустила в продажу в России два новых климатических домашних IoT-устройства, которые позволят управлять домашним микроклиматом по-новому, по-умному. Первый гаджет - это метеостанция с различными модулями; второй - станция мониторинга качества воздуха в помещении.
Новые устройства являются частью IoT-продукции бренда Netatmo. Из них можно построить единую экосистему для сбора климатических данных о погоде на улице и в доме, создать условия комфорта для жизни.
Новые устройства доступны в российских торговых сетях: М.Видео, Эльдорадо, Технопарк и re:Store в Москве и области.
Умная метеостанция Legrand
Уличный модуль метеостанции Legrand (15 640 руб.) является главным элементом системы. Он представляет собой устройство, которое проводит замеры температуры и влажности окружающего воздуха. Собранные данные обрабатываются, а полученные результаты могут быть переданы беспроводным способом в мобильное приложение. Станция способна работать при температурах от -40 °C до 65 °C.
Собранные данные, статистика и прогнозы отображаются в мобильном приложении Netatmo Weather. Оно является частью платформы управления «умным домом» Apple HomeKit и работает с голосовым помощником Alexa.
Помимо уличной станции, в доме можно установить еще до трёх дополнительных комнатных модулей. С их помощью можно отслеживать изменения параметров микроклимата в помещениях: температура, влажность, давление, уровень содержания углекислого газа, уровень шума. Эти модули выпускаются в алюминиевом корпусе, имеют современный дизайн и подключаются по Wi-Fi к уличной метеостанции при условии, что та находится на расстоянии не более 100 метров.
Измерения снимаются каждые пять минут. На их базе строятся графики изменений и делаются прогнозы. В случае отклонения от нормы, система предупреждает с помощью уведомлений.
Дополнительные элементы, которые можно установить - модуль измерения осадков (6440 руб.), анемометр для оценки скорости и направления ветра (10 580 руб.). Владельцы умной метеостанции Legrand получают доступ к сервису Netatmo Weathermap - крупнейшему в мире сообществу пользователей персональных метеостанций в 170 странах.
Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении
Умная станция Legrand для мониторинга качества воздуха в помещении (10 550 руб.) измеряет уровень шума, содержание углекислого газа, влажность и температуру воздуха. Управление устройством осуществляется с помощью приложения Healthy Home Coach.
Можно выбрать любой их трех базовых профилей, чтобы установить нужный уровень защиты: общий, для семей с детьми или семей, где проживают астматики. Станция предупреждает об ухудшении показателей чистоты воздуха и выдает рекомендации, как необходимо изменить микроклимат, чтобы добиться поставленной цели.
Например, если поставлена цель избежать распространения вирусных инфекций, то система подскажет, когда надо проветрить комнату, понизить или повысить влажность воздуха. Следуя подсказкам, можно создать комфортные условия и добиться повышения общего тонуса организма, сохранения продуктивности в условиях «домашнего офиса», улучшения качества сна и качества жизни в целом.
При желании можно связать несколько умных станций Netatmo в одну сеть в формате «мультирум». Это позволит найти оптимальный баланс параметров для каждой комнаты и для каждого члена семьи.
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