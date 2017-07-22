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Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»

01 февраля 2021, 15:14




Группа Legrand выпустила в продажу в России два новых климатических домашних IoT-устройства, которые позволят управлять домашним микроклиматом по-новому, по-умному. Первый гаджет - это метеостанция с различными модулями; второй - станция мониторинга качества воздуха в помещении.

Новые устройства являются частью IoT-продукции бренда Netatmo. Из них можно построить единую экосистему для сбора климатических данных о погоде на улице и в доме, создать условия комфорта для жизни.

Новые устройства доступны в российских торговых сетях: М.Видео, Эльдорадо, Технопарк и re:Store в Москве и области.

Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»


Умная метеостанция Legrand

Уличный модуль метеостанции Legrand (15 640 руб.) является главным элементом системы. Он представляет собой устройство, которое проводит замеры температуры и влажности окружающего воздуха. Собранные данные обрабатываются, а полученные результаты могут быть переданы беспроводным способом в мобильное приложение. Станция способна работать при температурах от -40 °C до 65 °C.

Собранные данные, статистика и прогнозы отображаются в мобильном приложении Netatmo Weather. Оно является частью платформы управления «умным домом» Apple HomeKit и работает с голосовым помощником Alexa.

Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»


Помимо уличной станции, в доме можно установить еще до трёх дополнительных комнатных модулей. С их помощью можно отслеживать изменения параметров микроклимата в помещениях: температура, влажность, давление, уровень содержания углекислого газа, уровень шума. Эти модули выпускаются в алюминиевом корпусе, имеют современный дизайн и подключаются по Wi-Fi к уличной метеостанции при условии, что та находится на расстоянии не более 100 метров.

Измерения снимаются каждые пять минут. На их базе строятся графики изменений и делаются прогнозы. В случае отклонения от нормы, система предупреждает с помощью уведомлений.

Дополнительные элементы, которые можно установить - модуль измерения осадков (6440 руб.), анемометр для оценки скорости и направления ветра (10 580 руб.). Владельцы умной метеостанции Legrand получают доступ к сервису Netatmo Weathermap - крупнейшему в мире сообществу пользователей персональных метеостанций в 170 странах.

Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»


Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении

Умная станция Legrand для мониторинга качества воздуха в помещении (10 550 руб.) измеряет уровень шума, содержание углекислого газа, влажность и температуру воздуха. Управление устройством осуществляется с помощью приложения Healthy Home Coach.

Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении


Можно выбрать любой их трех базовых профилей, чтобы установить нужный уровень защиты: общий, для семей с детьми или семей, где проживают астматики. Станция предупреждает об ухудшении показателей чистоты воздуха и выдает рекомендации, как необходимо изменить микроклимат, чтобы добиться поставленной цели.

Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»


Например, если поставлена цель избежать распространения вирусных инфекций, то система подскажет, когда надо проветрить комнату, понизить или повысить влажность воздуха. Следуя подсказкам, можно создать комфортные условия и добиться повышения общего тонуса организма, сохранения продуктивности в условиях «домашнего офиса», улучшения качества сна и качества жизни в целом.

При желании можно связать несколько умных станций Netatmo в одну сеть в формате «мультирум». Это позволит найти оптимальный баланс параметров для каждой комнаты и для каждого члена семьи.

Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении




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