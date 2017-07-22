Эфирные российские радиостанции теперь будут доступны пользователям умных устройств от Сбера, оснащенных виртуальным ассистентом Салют. Пользователи получат доступ к радиотрансляциям десятков популярных национальных радиостанций, таких как «Европа Плюс», «Авторадио», «Дорожное радио», «Русское радио», Ретро ФМ, «Радио Дача», Радио «Шансон», Радио «ENERGY» Юмор ФМ, Love Radio и другие.
Это стало возможным благодаря партнерству, установленному между компаниями SberDevices, СберЗвук и Ассоциацией «Индустриальный радиоплеер».
Ассоциация национальных радиовещателей была учреждена ведущими коммерческими радиохолдингами страны: «Газпром-медиа радио», «Европейская медиа группа», Krutoy Media и «Русская Медиа Группа». Ее среднемесячная аудитория, по данным исследования Mediascope, составляет 87% россиян, при этом почти треть (30%) слушают радиостанции онлайн.
Интерес к развитию нового формата объясняется тем, что в первом полугодии 2020 года превалирующее число россиян слушало радио дома, обогнав в доле традиционное прослушивание радио в автомобиле. Теперь запуск приложения с эфирными радиостанциями на умных устройствах Сбера расширяет мультимедийные возможности этих гаджетов и предлагает новый удобный способ прослушивания радио. Доступ к радиоплееру в умной приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal - бесплатный.
Ожидается, что количество транслируемых радиоканалов будет увеличиваться. В то же время отмечается, что в разных странах и городах набор радиостанций может отличаться, что связано с лицензионными правами на вещание.
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