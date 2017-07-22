РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Эфирные российские радиостанции пришли в умные устройства Сбера

01 февраля 2021, 16:01




Эфирные российские радиостанции теперь будут доступны пользователям умных устройств от Сбера, оснащенных виртуальным ассистентом Салют. Пользователи получат доступ к радиотрансляциям десятков популярных национальных радиостанций, таких как «Европа Плюс», «Авторадио», «Дорожное радио», «Русское радио», Ретро ФМ, «Радио Дача», Радио «Шансон», Радио «ENERGY» Юмор ФМ, Love Radio и другие.

Эфирные российские радиостанции пришли в умные устройства Сбера


Это стало возможным благодаря партнерству, установленному между компаниями SberDevices, СберЗвук и Ассоциацией «Индустриальный радиоплеер».

Ассоциация национальных радиовещателей была учреждена ведущими коммерческими радиохолдингами страны: «Газпром-медиа радио», «Европейская медиа группа», Krutoy Media и «Русская Медиа Группа». Ее среднемесячная аудитория, по данным исследования Mediascope, составляет 87% россиян, при этом почти треть (30%) слушают радиостанции онлайн.

Эфирные российские радиостанции пришли в умные устройства Сбера


Интерес к развитию нового формата объясняется тем, что в первом полугодии 2020 года превалирующее число россиян слушало радио дома, обогнав в доле традиционное прослушивание радио в автомобиле. Теперь запуск приложения с эфирными радиостанциями на умных устройствах Сбера расширяет мультимедийные возможности этих гаджетов и предлагает новый удобный способ прослушивания радио. Доступ к радиоплееру в умной приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal - бесплатный.

Ожидается, что количество транслируемых радиоканалов будет увеличиваться. В то же время отмечается, что в разных странах и городах набор радиостанций может отличаться, что связано с лицензионными правами на вещание.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»
  • Умные очки Xiaomi будут обладать диагностическим и терапевтическим эффектом
  • Новый адаптер Xiaomi способен полностью зарядить смартфон за 23 минуты
  • Lenovo показала собственную технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper
  • В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

    • предыдущая новость
    Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший монитор Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 февраля, 2021

    Эфирные российские радиостанции пришли в умные устройства Сбера

    Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»

    Huawei, Xiaomi, SMIC и другие создают Национальный комитет по стандартизации полупроводников в Китае

    Новый Huawei Mate X2 избавится от складки на месте сгиба экрана

    Samsung Display начнет выпускать сворачиваемые и раздвижные дисплеи в 2021 году

    31 января, 2021

    Умные очки Xiaomi будут обладать диагностическим и терапевтическим эффектом

    Сверхсильная 200-мегапиксельная камера появится в смартфоне ZTE Axon 30 Pro

    Samsung Exynos с графикой AMD «положил на лопатки» чип Apple A14 Bionic

    29 января, 2021

    Четыре новых огромных игровых монитора Acer Nitro EI1 уже в России

    Новый адаптер Xiaomi способен полностью зарядить смартфон за 23 минуты

    Lenovo показала собственную технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper

    Бренд эко-наушников House of Marley пришел в Россию

    В автомобиле Tesla Model S можно играть в аркадные игры не хуже, чем на PS5

    Xiaomi Mi Air Charge умеет бесконтактно заряжать любые гаджеты в доме

    28 января, 2021

    Apple будет предупреждать об установке неоригинальных комплектующих в iPhone

    Шлем Oculus Quest 2 повысил доходы Facebook в 1,5 раза

    Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K

    Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

    AutoX запустил публичную службу беспилотных Роботакси в Шэньчжэне

    Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S

    ССЫЛКИ