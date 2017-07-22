Тайваньская компания Thermaltake выпустила тонкий процессорный кулер UX210 ARGB башенного типа. Модель рассчитана на тепловые нагрузки до 150 Вт. Кулер оснащен алюминиевым радиатором с ребрами жесткости традиционной конструкции. За их охлаждение отвечает традиционный 120-мм вентилятор.
Для снятия тепла с процессора используются пять никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм. Они соприкасаются с процессором через медное основание, доведенное до зеркального состояния.
Ребра жесткости радиатора изготовлены из алюминия. Они собраны в пакет, имеющий узкий профиль. Это может стать преимуществом при сборке, а также вызывать коммерческий интерес при выборе покупки.
120-мм вентилятор, входящий в комплект Thermaltake UX210 ARGB, использует 4-контактный PWM-разъем, предназначенный для основного питания, и 3-контактный ARGB-разъем для подсветки. Вентилятор установлен на гидравлическом подшипнике, рассчитанном на 30 000 часов работы.
Скорость вращения вентилятора составляет от 600 до 2000 об/мин. Объем нагнетаемого воздуха при таких габаритах и скоростях доходит до 2 м3/мин. Создаваемый воздушный напор создает статическое давление до 2,31 мм водяного столба. Уровень шума не превышает 34,3 дБА, что позволяет использовать его даже в помещениях для научной работы и проведения конструкторских работ, где предельно допустимый уровень шума не должен превышать 50 дБА.
Размеры кулера с установленным вентилятором составляют 136 x 74 x 153 мм (ШxГxВ). Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП - AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.