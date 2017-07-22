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Thermaltake выпустил тонкий кулер UX210 ARGB башенного типа

01 февраля 2021, 22:00




Тайваньская компания Thermaltake выпустила тонкий процессорный кулер UX210 ARGB башенного типа. Модель рассчитана на тепловые нагрузки до 150 Вт. Кулер оснащен алюминиевым радиатором с ребрами жесткости традиционной конструкции. За их охлаждение отвечает традиционный 120-мм вентилятор.

Для снятия тепла с процессора используются пять никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм. Они соприкасаются с процессором через медное основание, доведенное до зеркального состояния.

Thermaltake выпустил тонкий кулер UX210 ARGB башенного типа


Ребра жесткости радиатора изготовлены из алюминия. Они собраны в пакет, имеющий узкий профиль. Это может стать преимуществом при сборке, а также вызывать коммерческий интерес при выборе покупки.

Thermaltake выпустил тонкий кулер UX210 ARGB башенного типа


120-мм вентилятор, входящий в комплект Thermaltake UX210 ARGB, использует 4-контактный PWM-разъем, предназначенный для основного питания, и 3-контактный ARGB-разъем для подсветки. Вентилятор установлен на гидравлическом подшипнике, рассчитанном на 30 000 часов работы.

Скорость вращения вентилятора составляет от 600 до 2000 об/мин. Объем нагнетаемого воздуха при таких габаритах и скоростях доходит до 2 м3/мин. Создаваемый воздушный напор создает статическое давление до 2,31 мм водяного столба. Уровень шума не превышает 34,3 дБА, что позволяет использовать его даже в помещениях для научной работы и проведения конструкторских работ, где предельно допустимый уровень шума не должен превышать 50 дБА.

Размеры кулера с установленным вентилятором составляют 136 x 74 x 153 мм (ШxГxВ). Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП - AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Компания не раскрыла цену.

Thermaltake выпустил тонкий кулер UX210 ARGB башенного типа




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


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