AMD подала патентную заявку на принципиально новый дизайн чиплета. Он представляет собой процессорный ускоритель для выполнения операций машинного обучения (Machine Learning Accelerator. MLA).
Согласно описанию, чиплет может работать в паре с графическим ускорителем (например, RDNA 3) и блоком кэширующей видеопамяти (вероятно, такой, которая отвечает дизайну AMD Infinity Cache без графического процессора, о выпуске которой было объявлено вместе с RDNA 2). Создаваемый в результате такого объединения процессорный конгломерат получил новое название от AMD - "Вычислительный ускоритель" (Accelerated Processing Device, APD).
Цель создания подобных специализированных ускорителей состоит в выпуске отдельных чиплетов для выполнения задач машинного обучения. Они будут выполнять задачи, связанные с ускорением ML-расчетов. По всей видимости, прежде всего, речь идет об операциях перемножения матриц, которые наиболее часто встречаются в таких случаях.
В результате, создается новый тип процессорных модулей, применение которых может иметь такое же значение, которое привнесли тензорные ядра NVIDIA Tensor для выполнения графических операций.
По оценкам экспертов, использование модульного принципа для реализации аппаратной поддержки задач машинного обучения открывает для AMD возможность добавить новую функцию в некоторые свои существующие проекты. Появляется возможность наращивать готовые решения средствами аппаратного ускорения ML-функций. Например, это может оказаться полезным для решения задач сглаживания данных в алгоритмах глубокого обучения (DLSS).
Отмечается, что вынесение функций ML в отдельный модуль взамен создания общего решения на одном кристалле с графическим процессором позволило AMD избежать неизбежного роста общей площади чиплетов и, соответственно, роста их стоимости при снижении производительности.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".