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AMD готова перевести производство графических и гибридных процессоров из TSMC в Samsung

02 февраля 2021, 09:17




По слухам, компания AMD ведет активные переговоры с южнокорейской компанией Samsung о переносе производства своих графических (GPU) и вычислительных/гибридных (APU) полупроводниковых изделий (процессоров) в Samsung. Напомним, в настоящий момент основную часть производственных заказов AMD обслуживает тайваньская компания TSMC.

AMD намерена передать производство графических и гибридных процессоров Samsung


Речь идет о переговорах с производственным подразделением Samsung, дочерней компанией Samsung Electronics - Samsung Semiconductor Inc., известного производителя различных полупроводниковых решений самого высокого технологического уровня. Samsung конкурирует с TSMC, крупнейшим на сегодняшний день в мире контрактным производителем чипсетов. В то же время Samsung Semiconductor Inc., возможно, пока нельзя отнести к числу самых крупных игроков в этой области, поскольку TSMC значительно превосходит по объемам производства. В то же время Samsung вкладывает в последнее время значительные средства в развитие своего производственного направления.

Причиной, побудившей AMD начать переговоры с AMD, эксперты называют неспособность TSMC удовлетворить возросший спрос со стороны рынка. В недавнем прошлом Samsung столкнулась с ситуацией, когда TSMC не смогла выполнить ряд ее заказов. Возможно, это заставило южнокорейскую компаний обратить свой взор в сторону Samsung.

AMD намерена передать производство графических и гибридных процессоров Samsung


AMD зависит от TSMC в отношении выпуска своего вычислительного (CPU/APU) процессора Ryzen и графических процессоров Radeon, а также чипов, которые активно используются для OEM-оснащения популярных игровых консолей и серверных ферм. Поэтому перенести производство из TSMC в Samsung не так просто. Более того, это может вызвать появление лимитов, OEM-производители могут столкнуться с перебоями в поставках. Необходимо также учесть, что процессоры AMD пользуются сейчас повышенным спросом. В Южной Корее ходят слухи, что AMD рассматривает возможность переназначения части выпуска своего процессора и APU компании Samsung.

Если слухи станут реальностью, то, несомненно, AMD могла бы стать основным заказчиком на внедрение готовящихся к массовому производству 3-нм полупроводниковых узлов Samsung. Официальных подтверждений этому допущению пока нет.

С другой стороны, TSMC не успевает выполнять все заказы - это очевидный факт. В этой связи Samsung находится в невероятно сложной ситуации: ей приходится привлекать клиентов, которые не могут быть уверены в том, что TSMC сможет удовлетворить их производственные запросы.



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