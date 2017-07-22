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Google закрывает студии разработки потоковых игр для сервиса Stadia

02 февраля 2021, 11:05




Google объявила о закрытии собственных студий разработки игр для платформы Stadia в Монреале и Лос-Анджелесе. Компания также подтвердила, что Джейд Рэймонд, руководитель игрового подразделения Google SG&E (Stadia Games and Entertainment), покидает компанию. Отмечается при этом, что Google все же не намерена закрывать игровое направление компании, но теперь ее внимание будет сосредоточено на контенте, предоставляемом сторонними разработчиками.

Игровой облачный потоковый сервис Stadia от компании Google, ранее известный под названием Project Stream, впервые стал доступен в ноябре 2019 года в 30 странах. Stadia предлагала мгновенный доступ к различным играм без необходимости загружать или устанавливать какие-либо дополнительные компоненты. Игры потокового сервиса доступны для различных устройств: ноутбуков, настольных компьютеров, телевизоров, планшетов и телефонов.

Google закрывает собственные студии разработки потоковых игр SG&E (Stadia Games and Entertainment)


На аппаратном уровне работа сервиса Stadia поддерживается в центрах обработки данных Google на графических процессорах, разработанных совместно с компанией AMD. Вычислительная мощность такого процессора составляет 10,7 TFLOPS, что приблизительно соответствует нынешнему уровню игровых приставок PlayStation 5 Pro. Подписчики сервиса могут «стримить» игры на свои устройства в разрешении 4K с кадровой частотой 60 кадр/сек.

Облачный сервис Stadia использует операционную систему Linux и API Vulkan. Он поддерживает игровые движки Unreal Engine 4, Unity и Havok, а также многие программные средства разработки компьютерных игр.

Сделанное заявление о закрытии игровых студий не означает закрытие сервиса. Как заявил вице-президент и генеральный директор Stadia Фил Харрисон, Google продолжит инвестировать в развитие платформы Stadia. Объясняя причину закрытия студий по разработке игр, он отметил, что создание лучших в своем классе игр с нуля требует многих лет и значительных инвестиций, а стоимость растет в геометрической прогрессии. Учитывая эти особенности, в Google решили поменять направленность и сделать акцент на развитие делового партнерства взамен разработки эксклюзивного контента от внутренней команды разработчиков SG&E (Stadia Games and Entertainment).

Несколько месяцев назад Джек Бузер, директор по играм в Stadia, сказал, что компания разрабатывает около 400 игр для потокового сервиса, а также добавил, что в разработке находятся также эксклюзивные игры таких студий, как Harmonix и Supermassiv.



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