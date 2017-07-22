Китайская компания Visionox, работающая на рынке дисплеев и дисплейных панелей около 20 лет, сообщила, что продолжает получать крупные заказы на производство дисплейных панелей для смартфонов от компании Huawei и ее бывшей дочки Honor. В настоящее время эта компания поставляет AMOLED-панели в адрес названных вендоров миллионными партиями.
По данным издания TechWeb, которое ссылается на лицо, близкое к поставщику, в настоящее время Visionox приступила к исполнению заказ на изготовление 5 млн AMOLED-панелей для Huawei и около 10 млн AMOLED-панелей для Honor. План выпуска рассчитан на 2021 год.
Оценить объемы производства Visionox можно также по ее официальным финансовым результатам. Еще в январе 2021 года Visionox объявила, что чистая прибыль компании за 2020 год ожидается в диапазоне от 21 до 31 млн долларов. Это означает, что в годовом исчислении рост доходов компании может составить 120-227%.
По оценкам Visionox, рост объема получаемых заказов объясняется постоянными инновациями, которые компания внедряет на своем производстве, а также растущим спросом на рынке.
Среди инноваций наиболее яркой и известной за последнее время стала разработка первого массового дисплея для смартфонов, который поддерживает размещение подэкранной камеры. Речь идет о технологии InV See, которая предусматривает применение «невидимой» фронтальной камеры. Эта технология предусматривает выпуск дисплея, отдельные пиксели которого могут становиться прозрачными. Новая технология уже нашла применение, благодаря эксклюзивному соглашению с ZTE на поставку дисплеев для флагманского смартфона ZTE Axon 20.
Помимо этого, Visionox занимается выпуском высококлассных изогнутых дисплейных панелей, которые поставляются для основных производителей мобильных устройств с целью оснащения различных линеек умных часов и смартфонов. Среди основных клиентов - китайские технологические бренды Xiaomi, ZTE, Huami, а также южнокорейская LG. Среди новых клиентов Visionox - Oppo, Motorola и другие.
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