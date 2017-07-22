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Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP

02 февраля 2021, 15:32




Американская Apple планирует сотрудничать с южнокорейской автомобилестроительной компанией Hyundai для создания своей первой модели электромобиля Apple Car. Это станет возможным в случае успешного завершения всего подготовительного процесса, заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.

По словам Мин-Чи Куо, Apple рассматривает возможность сотрудничества с крупнейшим американский автопроизводителем General Motors и европейским производителем PSA. При этом пока не уточняется, идет ли речь о выпуске других моделей электромобилей Apple Car или поставках электромобилей на разные рынки.

Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP


Ссылаясь на аналитическую записку для инвесторов TF Securities, издание MacRumors сообщает, что Куо подтверждал в ней возможное партнерство с Hyundai по разработке Apple Car. С его слов, разработка первого шасси для электромобиля Apple будет вестись на платформе E-GMP (BEV) Hyundai.

Глобальная модульная платформа для электромобилей E-GMP (BEV) была представлена компанией Hyundai в декабре 2020 года. Она спроектирована под задний привод, но при этом может быть дооснащена вторым электродвигателем, размещенным на переднем мосту. Мощность двигателей может составлять до 300 л.с.

Известно, что инженеры Hyundai отказались от водяного охлаждения и вместо этого установили на платформу E-GMP интегрированное масляное охлаждение. Платформа Hyundai E-GMP имеет систему аккумуляторов с напряжением 800 Вт, что должно обеспечить высокую зарядную емкость. По данным Hyundai, для зарядки батареи до уровня 80% потребуется всего 18 минут. Сама система рассчитана на работу с током до 300 А. Если принять, что напряжение составляет 800 Вт, то теоретически мощность двигателя будет составлять до 240 кВт.

Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP


Hyundai также сообщала, что дальность действия электромобиля на шасси E-GMP будет доходить до 500 км. При быстрой перезарядке до 80% (за 18 минут) ее потребуется выполнять через каждые 400 км пути. В реальности эта рекомендация может быть снижена до 300 км.

По словам Hyundai, классическое бортовое зарядное устройство переменного тока было заменено на интегрированный блок управления зарядкой. Это позволит заряжать переменным током с источника мощностью до 11 кВт. Каждый электромобиль может стать источником для прямой зарядки другого автомобиля. Hyundai также упоминает о возможной беспроводной зарядке шасси E-GMP.

Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP


С механической точки зрения конструкция шасси E-GMP охватывает пятирычажную заднюю подвеску, интегрированный ведущий мост и аккумуляторные элементы. Высокопроизводительная модель, основанная на E-GMP, способна разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 сек и иметь максимальную скорость 260 км/час. Hyundai планирует продать 1 миллион шасси BEV по всему миру к 2025 году.



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