Компания ADATA Technology объявила о выпуске встраиваемого модуля памяти ADATA IEM5141A, который может использоваться для промышленных приложений и IoT.
Возможны различные варианты емкости модуля - от 8 до 32 Гбайт. Модуль IEM5141A может поставляться в вариантах упаковки MLC (Multi-level Cell) и TLC. Отличие TLC заключается в том, что информация в ячейке памяти будет хранить 3 бита вместо 2 бит (MLC).
Модуль памяти ADATA IEM5141A соответствует стандарту мультимедийных чипов JEDEC eMMC версии 5.1. Это подразумевает, прежде всего, его повышенную безопасность с поддержкой технологии Secure Write Protection. Запись в память осуществляется через протокол, гарантирующий предоставление доступа к установкам уровней защиты только доверенным лицам.
Благодаря повышенной производительности в режиме HS400 обеспечивается быстрая синхронизация между хостом и устройством. Это гарантирует минимальные задержки и быстрый доступ к данным. Скорость чтения/записи может доходить до 300/170 Мбайт/с. При этом обеспечено низкое энергопотребление при оптимальной производительности.
Высокой производительности устройств способствует также поддержка очередей команд Command Queuing. Эта технология позволяет устройству анализировать команды ещё до их выполнения, повышая эффективность работы eMMC-памяти.
Модель IEM5141A является полностью интегрированным устройством со встроенным контроллером и флэш-памятью NAND. Модули IEM5141A поддерживают автоматический режим сна, что способствует понижению энергопотребления, помогает управлять разделами доступной памяти и осуществлять тепловое регулирование.
Модуль ADATA может работать в широком диапазоне температур - от -40°C до +85°C. Ресурс накопителя оценивается в 3000 циклов стирания/записи.
Модуль IEM5141A предназначен для приложений AIoT, управления автопарком, оснащения дронов и медицинских приложений, промышленных ПК и автоматизации.