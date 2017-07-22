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In Win выпустил корпус «весь в белом» - Case 216 Mid-Tower

02 февраля 2021, 17:56




In Win выпустил корпус «весь в белом» - Case 216 Mid-Tower. За основу был взять аналогичный корпус Case 216 из весенней коллекции 2020 года. В отличие от нынешнего образца, прошлогодний корпус был «весь в черном».

Case 216 Mid-Tower

Case 216 Mid-Tower коллекции 2021 года

Case 216 Mid-Tower

Case 216 Mid-Tower коллекции 2020 года


Новый вариант выполнен исключительно в белых цветах с дизайнерской отделкой «древесной фанеровкой». Она «создает объем» и «придает элегантность».

Case 216 Mid-Tower


Строгость дизайна прошлогоднего корпуса Case 216 Mid-Tower коллекции 2020 года достигалась за счет наличия алюминиевой вставки на одном из фронтальных углов корпуса. У новой модели 2021 года, в отличие от образца из прошлогодней коллекции, используется древесная фанеровка. Она отражает любовь к экологии, строгость и изысканность. Полоса материала с текстурой дерева размещена на том же левом переднем углу корпуса.

Case 216 Mid-Tower


Левая боковая панель закрыта так же, как и год назад, тонированным закаленным стеклом. Благодаря корпусу белого цвета, подсветка выглядит значительно ярче и эффектней.

Входящие в комплект вентиляторы Sirius Pure ASP120 также имеют белые рамы и крыльчатку с акриловыми диффузорами. Линия ARGB-подсветки проложена вдоль рамы.

Case 216 Mid-Tower


В остальном дизайн корпуса не отличается от прошлогоднего образца. Остался, как у прежней модели, просторный отсек для материнской платы с вертикальными слотами для видеокарт. Допускается установка видеокарты длиной до 38 см и кулера процессора высотой до 16,6 см.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


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