In Win выпустил корпус «весь в белом» - Case 216 Mid-Tower. За основу был взять аналогичный корпус Case 216 из весенней коллекции 2020 года. В отличие от нынешнего образца, прошлогодний корпус был «весь в черном».
Case 216 Mid-Tower коллекции 2021 года
Case 216 Mid-Tower коллекции 2020 года
Новый вариант выполнен исключительно в белых цветах с дизайнерской отделкой «древесной фанеровкой». Она «создает объем» и «придает элегантность».
Строгость дизайна прошлогоднего корпуса Case 216 Mid-Tower коллекции 2020 года достигалась за счет наличия алюминиевой вставки на одном из фронтальных углов корпуса. У новой модели 2021 года, в отличие от образца из прошлогодней коллекции, используется древесная фанеровка. Она отражает любовь к экологии, строгость и изысканность. Полоса материала с текстурой дерева размещена на том же левом переднем углу корпуса.
Левая боковая панель закрыта так же, как и год назад, тонированным закаленным стеклом. Благодаря корпусу белого цвета, подсветка выглядит значительно ярче и эффектней.
Входящие в комплект вентиляторы Sirius Pure ASP120 также имеют белые рамы и крыльчатку с акриловыми диффузорами. Линия ARGB-подсветки проложена вдоль рамы.
В остальном дизайн корпуса не отличается от прошлогоднего образца. Остался, как у прежней модели, просторный отсек для материнской платы с вертикальными слотами для видеокарт. Допускается установка видеокарты длиной до 38 см и кулера процессора высотой до 16,6 см.