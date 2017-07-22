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Патенты Google раскрыли внешний вид складного смартфона Google Pixel Foldable

02 февраля 2021, 20:57




Немецкое издание windowsunited.de опубликовало два патента, поданных компанией Google Inc. во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO). Обе публикации (2021/011949 и 20210018961) демонстрируют не только внешний вид складного смартфона, предложенного инженерами Google, но также показывают принцип его работы, а также конструкцию шарнирного механизма.

Первый патент раскрывает, как в складном смартфоне можно применить традиционную петельную конструкцию. Такое решение сейчас можно найти у многих производителей, например, Huawei Mate Xs.

Google Pixel Foldable

Google Pixel Foldable


Патент показывает цилиндрический шарнир, который «перерезает» по вертикали общую площадь экрана и располагается ровно по центру, соединяя две половинки в одно целое.

Две половинки смартфона складываются наружу, за счет размера петель разработчики предлагают компенсировать большую кривизну дисплея в месте складывания.

Google Pixel Foldable

Google Pixel Foldable


Второй патент показывает качественно иную конструкцию смартфона. В ней дисплейные части складываются внутрь.

Google Pixel Foldable


Google Pixel Foldable


Применяемое в данном случае петельное соединение в определенной степени напоминает решение, которое можно было наблюдать на первых образцах смартфона Royole Flexpai, появившегося в первой половине 2019 года, а также на ранних пилотных прототипах Xiaomi.

flexpai

Смартфон Royole Flexpai.


На изображениях второго патента хорошо видны толстые канты, которыми опоясаны половинки экрана. Они играют роль удерживающего каркаса. Google дает этой конструкции следующее определение: «множество петель», действующих как многоэлементный шарнир.

Google Pixel Foldable


Есть даже отдельное изображение, где показано, что выглядят части этой конструкции.

Google Pixel Foldable


Второй патент был подан в июле 2020 года. В настоящее время нет уверенности, что показанные в нем элементы стали финальными для складного смартфона, который, возможно, разрабатывает Google.

В любом случае, слухи о разработке смартфона Google Pixel Foldable будут появляться в будущем. По ним можно будет больше узнать о том, в какую сторону движется разработка.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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