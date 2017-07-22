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OPPO запатентовала выдвижную зеркальную конструкцию с круговым обзором

02 февраля 2021, 22:38




Издание LetsGoDigital обнаружило в архиве Всемирной организации по интеллектуальной собственности (WIPO) патент, поданный компанией OPPO в марте 2020 года. В нем описывается конструкция выдвижного видоискателя, оснащенного призматической зеркальной оптической системой.

OPPO запатентовала выдвижную зеркальную конструкцию с круговым обзором


OPPO была одной из первых компаний на рынке, которая применила выдвижной механизм для установки камеры. Аналогичное решение также появилось у компании Vivo. Разработав выдвижной механизм, теперь OPPO время от времени публикует патенты для различных, подчас очень необычных конструкций, разработанных на основе этого выдвижного механизма.

В своем новом патенте OPPO использует систему отражающих зеркал, которая отклоняет световой поток и направляет его внутрь смартфона, где расположен неподвижный сенсор.

OPPO запатентовала выдвижную зеркальную конструкцию с круговым обзором


Необычность предложенного патента состоит в том, что в конструкции присутствует не одно, а сразу два зеркала. Оба имеют призматическую конструкцию.

По замыслу OPPO, в походном состоянии эта зеркальная система убирается внутрь корпуса. Когда возникает потребность в съемке, зеркальные элементы могут выдвигаться наружу за счет механизма, обеспечивающего возвратно-поступательное перемещение вверх-вниз.

Такая конструкция зеркал позволяет делать снимки как селфи, так и в тыльную сторону. Двойная конструкция позволяет проецировать на датчик даже две половинки с кругового ракурса, что позволяет делать панорамные снимки с углом обзора 360°.

В соответствии с описанием патента для настройки используется расположенная сбоку кнопка. Ее однократное нажатие настраивает зеркальную систему на съемку селфи, двукратное нажатие - позволяет работать как тыльная камера.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".


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