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Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу

03 февраля 2021, 09:37




В честь празднования ежегодно отмечаемого в США и Канаде «Праздника Истории черных» компания Apple выпустила ограниченную серию умных часов Black Unity Apple Watch Series 6 и спортивных ремешков Black Unity Sport Band. Новые продукты доступны для заказа в США и некоторых других странах.

Месяц негритянской истории (Black History Month) - это ежегодно отмечаемый в феврале в США и Канаде праздник-месячник. В это время проходят памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью. Праздник также отмечается повышенным участием афроамериканцев в культурной и политической жизни страны.

Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу


Умные часы ограниченной серии Apple Black Unity изготавливаются по индивидуальному заказу. Дизайн предусматривает нанесение специальной надписи на алюминиевом корпусе и на ремешке слов «Правда - Сила - Солидарность» ("Truth - Power - Solidarity"). Гравировка производится с помощью лазера. При оформлении используются цвета панафриканского трехцветного флага (красный, черный, зеленый).

Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу


Комплект памятных гаджетов Apple Watch Series 6 Black Unity будет продаваться по цене 399 долларов (30 300 руб.), а спортивный ремешок Black Unity можно заказать отдельно за 49 долларов (3700 руб.).

При анонсе Apple обратила внимание, что объем выпуска очень ограничен. Из-за этого изделия эксклюзивной партии уже на старте продаж имеют признаки ценности для коллекционеров. Поэтому часы будут доступны в продаже только в феврале 2021 года, в то время как ремешок будет продаваться в течение всего года. Доставка заказов из онлайн-магазина Apple, которая по правилам не должна превышать одного рабочего дня, может растянуться на несколько дней.

Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу

Apple Watch Series 6


Помимо прочего, в программную часть часов Apple Watch, выпущенную ограниченным тиражом, добавлен новый дизайн оформления циферблата под названием Unity («Единство»). Он вошел в состав обновления watchOS 7.3. Его внешний вид также отражает цвета панафриканского флага.



Идею выпуска ограниченной партии часов и специального ремешка компания Apple связывает с поддержкой инициатив, направленных на поддержку стремления людей к расовому равенству в общем, и свободам для меньшинств и обездоленных групп в США и даже за их пределами, в частности.



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