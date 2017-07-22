Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon. Взамен него, главным в Amazon становится Энди Ясси, руководивший до сих пор направлением AWS.
Шаг, предпринятый Джеффом Безосом, сравним с тем, которые сделали Билл Гейтс, Брин и Пейдж, которые вышли из состава управляющей команды компаний, соучредителями которых они являлись. Теперь бразды правления Amazon и пост генерального директора будет занимать Энди Ясси (Andy Jassy), который до этого возглавлял направление облачных услуг Amazon Web Services (AWS).
Джефф Безос
Эндрю Ясси известен не только как американский бизнесмен. Он также является миноритарным владельцем хоккейного клуба Seattle Kraken, входящего в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Ясси участвовал в разработке веб-сервисов Amazon с момента их создания в 2006 году.
Эндрю Ясси
Сразу надо отметить, что Безос не уходит от управления компанией, как это сделали другие. Он делает половинчатый шаг «в сторону». Безос останется исполнительным директором Amazon (CEO) - одной из крупнейших в мире компаний по своей стоимости, которая сейчас оценивается в 1,6 триллиона долларов. Безос уже заявил, что продолжит «участвовать в важных инициативах Amazon».
Наиболее значимыми, по мнению Безоса, являются сейчас такие направления, как руководство фондом Bezos Earth Fund, управление аэрокосмической компанией Blue Origin, оказание внимания одному из наиболее влиятельных в США изданий "The Washington Post", которым владеет Amazon.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".