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Цены на DDR3 взлетят на 40-50% в 2021 году

03 февраля 2021, 12:29




Как сообщает тайваньское издание DigiTimes, хорошо осведомленное о трендах в бизнесе, прежде всего, относящихся к региону Юго-Восточной Азии, цены на память DDR3 в этом году вырастут на 40-50%.

Модули памяти DDR3 впервые были представлены на рынке в 2008 году. Инициатором их выпуска выступила компания Samsung. Модули синхронной динамической памяти третьего поколения DDR3 SDRAM повсеместно используются в настоящее время в вычислительной технике в качестве оперативной и видеопамяти. Они выпускаются в «корпусах» самых разных форм-факторов: DIMM, UDIMM, RDIMM; SODIMM, mini RDIMM, MicroDIMM. Типичные объёмы обычных модулей памяти DDR3 составляют от 1 до 16 Гбайт.

DDR3


Несмотря на то, что более поздние модули памяти DDR4 присутствуют на рынке уже с 2014 года, что по меркам развития ИТ очень много, DDR3 по-прежнему пользуется большой популярностью. «Новая» память четвертого поколения DDR4 SDRAM является эволюционным развитием DDR3 SDRAM. Она отличается повышенными частотными характеристиками и пониженным напряжением питания. Более того, в настоящее время производится уже память пятого поколения DDR5. Первую в мире оперативную память DDR5 представила SK Hynix в октябре 2020 года.

Основное отличие DDR4 от DDR3 заключается в удвоении (до 16) числа внутренних банков, что позволило увеличить скорость передачи внешней шины. Пропускная способность памяти DDR4 в перспективе может достигать 25,6 Гбайт/c (на максимальной эффективной частоте 3200 МГц). У DDR4 повышена надёжность работы за счёт введения механизма контроля чётности на шинах адреса и команд.

В то же время DDR3 продолжает широко использоваться на рынке. Она встречается в широком спектре устройств, таких как Интернет вещей, серверы прошлого модельного ряда, давно работающие компьютеры. Модули DDR3 производят компании SK Hynix, Samsung и Micron.

DDR3


В связи с этим многие эксперты рынка задают вопрос, почему же тогда стоимость DDR3 стремительно растет?

Ответ кроется в возросшем дефиците памяти DDR3. SK Hynix прекратила производство этих модулей объемом 2 Гбайт, оставив в производстве только модули 4 Гбайт. Samsung сократила объемы выпуска с 60 000 пластин (wafers) модулей памяти DDR3 в месяц до 20 000 штук. Все эти меры привели к удорожанию модулей DDR3 на 2 и 4 Гбайт уже на 30%. Теперь ожидается, что цена будет расти в течение всего 2021 года, и итоговая «надбавка может составить до 50% от текущего уровня.



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