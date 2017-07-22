Компания ADATA Technology выпустила новую модель внешнего высокоскоростного твердотельного (SSD) накопителя ADATA SE900G, заметно выделяющегося на фоне многочисленных клонов своей яркой RGB-подсветкой.
Как отмечено в пресс-релизе, модель ADATA SE900G сочетает в себе «высокую производительность и безупречный стиль» («amalgamation of performance and brilliant style»). Скорость чтения и записи может доходить до 2 Гбайт/с. Это делает модель ADATA SE900G примерно в 25 раз быстрее, чем стандартный внешний жесткий диск. Например, для передачи видеофайла 4K HD размером 10 Гбайт потребуется всего 10 секунд.
Уникальность модели ADATA SE900G состоит в поддержке стандарта USB 3.2 Gen 2x2. Первые образцы, поддерживающие этот высокоскоростной интерфейс, появились полтора года назад в октябре 2019 года.
Теоретически стандарт USB 3.2 Gen 2x2 предусматривает пропускную способность до 20 Гбит/с, что в 2 раза выше по сравнению с максимальной скоростью передачи данных через интерфейс USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с). Прирост объясняется объективными, «физическими» факторами: интерфейс USB 3.2 Gen 2×2 предусматривает физическое присутствие двух каналов по 10 Гбит/с, отсюда и появление в названии сочетания «2х2».
Помимо премиальной производительности, модель SE900G обладает ярким дизайном RGB, уникальным среди внешних твердотельных накопителей. Его RGB-подсветка «покрывает» 74% передней крышки, обеспечивая ощущение яркости и изящества в работе.
RGB-подсветка имеет клетчатый рисунок; это придает устройству изысканный, характерный текстурированный вид. Такой дизайн рассчитан на всех, кому нравится красиво оформлять свое рабочее пространство или применять первоклассные игровые конфигурации с аксессуарами, имеющие RGB-украшения.
Модель SE900G поставляется в виде линейки из моделей с разной емкостью: 512 Гбайт / 1 Тбайт / 2 Тбайт. Поддерживаются все основные операционные системы, включая Android, macOS и Windows.
О цене на устройства не сообщается. По всей видимости она будет отличаться, как и время начала поставок, в зависимости от региона.