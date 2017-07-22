В России теперь можно купить геймерский монитор Predator XB253QGW, который отлично справляется с сетевыми играми и может использоваться в киберспортивных соревнованиях. При скорости обновления экрана до 280 Гц, времени отклика матрицы 1 мс и поддержке NVIDIA G-SYNC на нем можно оттачивать геймерское мастерство по-настоящему.
Дисплей имеет диагональ 24,5 дюйма и разрешение 1920х1080 пикселей. По мнению многих игроков, такое сочетание позволяет добиться оптимального результата: не перенагружать видеокарту, но при этом не мучаться от недостаточно высокого качества графики в играх. Производитель обещает плавность движения и отсутствие лагов во время игр. Монитор и видеокарта работают синхронно, обеспечивая максимально высокое качество картинки.
Монитор Acer Predator XB253QGW оформлен в фирменном стиле игровой линейки: рамки дисплея почти невидимы, дизайн получается неброским, но эффектным, подставка в виде когтистой лапы прочно «впивается» в настольную поверхность, оставляя впечатление хорошей геймерской эстетики и эргономики. В ножке есть отверстие, через которое можно аккуратно проложить кабели. Диапазон доступной регулировки наклона экрана - от -5°до 25°.
На передней панели под экраном расположены две полосы светодиодной RGB-подсветки, управлять которой можно с помощью фирменного приложения RGB Light Sense. Допускается синхронизация пульсаций подсветки и цвета светодиодов с воспроизводимой музыки или со звуками в игре.
На задней панели корпуса размещаются аппаратные кнопки для настройки монитора. С их помощью можно настроить монитор, а также заранее настроить пользовательские профили под конкретные игры или игровые жанры. В набор кнопок входят три отдельные клавиши, на которые можно «повесить» сделанные настройки и легко переключаться между ними в одно нажатие.
Экран Predator XB253QGW гарантирует покрытие 99% цветового пространства sRGB и отображение 16,7 млн цветовых оттенков. При широких углах обзора (178°) можно комфортно выбрать место перед монитором, что является крайне важным преимуществом для геймеров при выборе «наиболее удобного» монитора.
Яркость экрана Predator XB253QGW соответствует стандарту HDR400, т.е. составляет до 400 нит, обеспечивая при этом контрастное изображение.
Среди других значимых для геймеров параметров можно упомянуть про встроенные стереодинамики 2х2 Вт, два разъема HDMI 2.0, один разъем DisplayPort 1.2a и два USB 3.0.
Для защиты зрения в комплект входит фирменная утилита Blue Light Shield, которая снижает излучение света синего спектра.
Монитор Predator XB253QGW поступит в российские магазины по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".