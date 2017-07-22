РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Caviar готовит к выпуску самый неубиваемый и простой телефон Origin для состоятельных людей

03 февраля 2021, 19:54




Компания Caviar собирается выпустить кнопочный, самый простой и неубиваемый телефон из драгоценных материалов под собственным брендом. Уже известно название будущей модели - «Origin».

Новинка российской компании будет работать на Android. Выбор в пользу этой операционной системы был сделан потому, что эта ОС отличается высоким современным уровнем и предоставляет возможность установить все необходимые приложения. Среди предустановленных будет непременно присутствовать фабрично установленный мессенджер Whatsapp. Как показало исследование Caviar среди клиентов, такой выбор приветствуют большинство пользователей.

caviar_origin


Российская компания Caviar уже разработала концепцию и сформировала компонентный состав будущего смартфона. Она отмечает устойчивый спрос состоятельных людей к максимально простому и одновременно максимально безопасному телефону, который способен бескомпромиссно защитить накопленные данные и при этом выглядеть как эксклюзивный аксессуар, а не гаджет, который торчит в кармане у каждого третьего встречного.

Caviar Origin


В качестве прототипа компания Caviar рассматривает кнопочный телефон Vertu - легендарный аппарат британской компании, созданной в 1998 году как филиал компании Nokia для производства мобильных телефонов для пользователей высшего класса. Новая модель Caviar Origin должна стать, также как и Vertu, произведением искусства среди телефонов.

Caviar Origin


В настоящее время уже готова начинка и наполнение телефона. Но материал корпуса еще не определен до конца, хотя представление о дизайне будущего телефона уже имеется. По заявлению Caviar, компания не пожалеет золота, драгоценных камней и других редких материалов, чтобы сделать Origin частью имиджа и высокого статуса своего владельца.

Caviar Origin


Стоимость модели Caviar Origin будет начинаться от 1000 долларов. Верхняя планка цены будет определяться предпочтениями клиентов и богатой фантазией дизайнеров. Ориентировочная дата выпуска - IV квартал 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

Читайте также:

  • Патенты Google раскрыли внешний вид складного смартфона Google Pixel Foldable
  • В 2021 году Visionox выпустит 5 млн AMOLED-панелей для Huawei и 10 млн для Honor
  • Huawei Mate X2 не будет иметь складки на месте загиба экрана
  • Samsung Display начнет выпускать сворачиваемые и раздвижные дисплеи в 2021 году
  • Первый флагман 2021 года Motorola Edge S построен на Snapdragon 870

    • следующая новость
    Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86

    предыдущая новость
    24,5-дюймовый монитор Acer Predator XB253QGW способен выдержать напор любого геймера

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 85t: лучшая альтернатива Apple AirPods Pro Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 85t Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 февраля, 2021

    Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86

    Caviar готовит к выпуску самый неубиваемый и простой телефон Origin для состоятельных людей

    24,5-дюймовый монитор Acer Predator XB253QGW способен выдержать напор любого геймера

    Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса

    Внешний SSD-накопитель ADATA SE900G отличается яркой RGB-подсветкой

    Цены на DDR3 взлетят на 40-50% в 2021 году

    Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon

    Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу

    2 февраля, 2021

    OPPO запатентовала выдвижную зеркальную конструкцию с круговым обзором

    Патенты Google раскрыли внешний вид складного смартфона Google Pixel Foldable

    In Win выпустил корпус «весь в белом» - Case 216 Mid-Tower

    ADATA анонсировала eMMC-модуль IEM5141A промышленного уровня

    Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP

    В 2021 году Visionox выпустит 5 млн AMOLED-панелей для Huawei и 10 млн для Honor

    Google закрывает студии разработки потоковых игр для сервиса Stadia

    AMD готова перевести производство графических и гибридных процессоров из TSMC в Samsung

    1 февраля, 2021

    AMD подала патент на аппаратный ускоритель для машинного обучения

    Thermaltake выпустил тонкий кулер UX210 ARGB башенного типа

    Эфирные российские радиостанции пришли в умные устройства Сбера

    Legrand предлагает управлять микроклиматом в доме «по-умному»

    ССЫЛКИ