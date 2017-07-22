Компания Caviar собирается выпустить кнопочный, самый простой и неубиваемый телефон из драгоценных материалов под собственным брендом. Уже известно название будущей модели - «Origin».
Новинка российской компании будет работать на Android. Выбор в пользу этой операционной системы был сделан потому, что эта ОС отличается высоким современным уровнем и предоставляет возможность установить все необходимые приложения. Среди предустановленных будет непременно присутствовать фабрично установленный мессенджер Whatsapp. Как показало исследование Caviar среди клиентов, такой выбор приветствуют большинство пользователей.
Российская компания Caviar уже разработала концепцию и сформировала компонентный состав будущего смартфона. Она отмечает устойчивый спрос состоятельных людей к максимально простому и одновременно максимально безопасному телефону, который способен бескомпромиссно защитить накопленные данные и при этом выглядеть как эксклюзивный аксессуар, а не гаджет, который торчит в кармане у каждого третьего встречного.
В качестве прототипа компания Caviar рассматривает кнопочный телефон Vertu - легендарный аппарат британской компании, созданной в 1998 году как филиал компании Nokia для производства мобильных телефонов для пользователей высшего класса. Новая модель Caviar Origin должна стать, также как и Vertu, произведением искусства среди телефонов.
В настоящее время уже готова начинка и наполнение телефона. Но материал корпуса еще не определен до конца, хотя представление о дизайне будущего телефона уже имеется. По заявлению Caviar, компания не пожалеет золота, драгоценных камней и других редких материалов, чтобы сделать Origin частью имиджа и высокого статуса своего владельца.
Стоимость модели Caviar Origin будет начинаться от 1000 долларов. Верхняя планка цены будет определяться предпочтениями клиентов и богатой фантазией дизайнеров. Ориентировочная дата выпуска - IV квартал 2021 года.
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