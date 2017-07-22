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Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86

03 февраля 2021, 22:12




В пакет прошивки недавно анонсированных материнских плат ASUS ROG Z590 войдет утилита MemTest86. Этот инструмент тестирования памяти становится частью расширяемой низкоуровневой прошивки UEFI BIOS. По замыслу разработчиков его можно будет использовать для проверки системной памяти на наличие сбоев и управления/настройки различных подсистем.

Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86


Утилита MemTest86 часто используется в настоящее время оверклокерами. Она помогает им добиться максимальной производительности от систем.

Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86


В этой связи процессоры Intel Rocket Lake 11-го поколения предлагают значительно улучшенные возможности по работе с памятью. Благодаря встроенной поддержке DDR4 3200 МГц и поддержке различных производителей материнских плат, которые позволяют разгонять тактовую частоту процессора до частот 5,0+ ГГц, пользователь получает возможность оценивать реальные графики работы и загрузку систем. Собранная информация может использоваться для более точной настройки систем.

Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86


Программа MemTest86 запускается непосредственно из BIOS. Это позволит сохранять результаты реальных оценок работы памяти в архивах BIOS и использовать в дальнейшем для управления и контроля.

Материнские платы ASUS ROG B560 и Z590 также будут включать бесплатную 60-дневную подписку на утилиту AIDA64 Extreme.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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