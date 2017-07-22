В пакет прошивки недавно анонсированных материнских плат ASUS ROG Z590 войдет утилита MemTest86. Этот инструмент тестирования памяти становится частью расширяемой низкоуровневой прошивки UEFI BIOS. По замыслу разработчиков его можно будет использовать для проверки системной памяти на наличие сбоев и управления/настройки различных подсистем.
Утилита MemTest86 часто используется в настоящее время оверклокерами. Она помогает им добиться максимальной производительности от систем.
В этой связи процессоры Intel Rocket Lake 11-го поколения предлагают значительно улучшенные возможности по работе с памятью. Благодаря встроенной поддержке DDR4 3200 МГц и поддержке различных производителей материнских плат, которые позволяют разгонять тактовую частоту процессора до частот 5,0+ ГГц, пользователь получает возможность оценивать реальные графики работы и загрузку систем. Собранная информация может использоваться для более точной настройки систем.
Программа MemTest86 запускается непосредственно из BIOS. Это позволит сохранять результаты реальных оценок работы памяти в архивах BIOS и использовать в дальнейшем для управления и контроля.
Материнские платы ASUS ROG B560 и Z590 также будут включать бесплатную 60-дневную подписку на утилиту AIDA64 Extreme.
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