Как стало известно, Samsung прекращает поддержку программного обеспечения для смартфонов Galaxy A выпуска 2017 года. До сих пор эти модели средней и бюджетной серий пользуются большой популярностью в разных странах, в том числе и в России. Их поставляли на рынок не только ритейлеры, но и крупные телеком-операторы. Данное решение может подтолкнуть потребителей, в том числе и российских, к ускорению замены нынешних моделей и переходу на более современные смартфоны.
Устройства, которые больше не поддерживаются Samsung, - это Galaxy A7 2017, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017 и Galaxy J3 Pop.
Samsung Galaxy A7 выпуска 2017 года
Эксперты отмечают, что речь идет об активизации Samsung в сегменте использования системы поддержки программного обеспечения как рыночного рычага для повышения лояльности пользователей. С точки зрения поддержки ПО, Samsung теперь становится одной из лучших компаний в отрасли.
У компании появился постоянно обновляемый список, через который она информирует пользователей о том, как часто поддерживаемые устройства будут получать обновления и какие именно. Последнее обновление показывает, что программное обеспечение устройств серии Galaxy A выпуска 2017 года больше не будет обновляться.
Флагманы Samsung, начиная с серии Galaxy S9 и до настоящего времени, поддерживаются ежемесячными обновлениями безопасности.
Удивительно, но Galaxy W20 и Galaxy W21, которые являются китайскими аналогами моделей Galaxy Fold и Galaxy Z Fold 2, должны получать только ежеквартальные обновления. На цитируемой странице также показано, что модели Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ также будут получать только ежеквартальные, а не ежемесячные обновления, хотя эти флагманские планшеты были выпущены менее года назад.
Большая часть телефонов Samsung среднего класса, выпущенных в прошлом и позапрошлом году, попадает в категорию ежеквартальных обновлений. Эта информация полезна для обладателей телефонов Galaxy M или Galaxy A, выпущенных в период с 2019 г. по настоящее время - они будут получать ежеквартальные обновления.
Samsung советует пользователям учитывать, что частота обновлений будет меняться по истечении периода поддержки.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".