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Samsung прекращает поддержку смартфонов Galaxy A выпуска 2017 года

04 февраля 2021, 09:10




Как стало известно, Samsung прекращает поддержку программного обеспечения для смартфонов Galaxy A выпуска 2017 года. До сих пор эти модели средней и бюджетной серий пользуются большой популярностью в разных странах, в том числе и в России. Их поставляли на рынок не только ритейлеры, но и крупные телеком-операторы. Данное решение может подтолкнуть потребителей, в том числе и российских, к ускорению замены нынешних моделей и переходу на более современные смартфоны.

Устройства, которые больше не поддерживаются Samsung, - это Galaxy A7 2017, Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017 и Galaxy J3 Pop.

Samsung прекращает поддержку смартфонов Galaxy A выпуска 2017 года

Samsung Galaxy A7 выпуска 2017 года


Эксперты отмечают, что речь идет об активизации Samsung в сегменте использования системы поддержки программного обеспечения как рыночного рычага для повышения лояльности пользователей. С точки зрения поддержки ПО, Samsung теперь становится одной из лучших компаний в отрасли.

У компании появился постоянно обновляемый список, через который она информирует пользователей о том, как часто поддерживаемые устройства будут получать обновления и какие именно. Последнее обновление показывает, что программное обеспечение устройств серии Galaxy A выпуска 2017 года больше не будет обновляться.

Флагманы Samsung, начиная с серии Galaxy S9 и до настоящего времени, поддерживаются ежемесячными обновлениями безопасности.

Удивительно, но Galaxy W20 и Galaxy W21, которые являются китайскими аналогами моделей Galaxy Fold и Galaxy Z Fold 2, должны получать только ежеквартальные обновления. На цитируемой странице также показано, что модели Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ также будут получать только ежеквартальные, а не ежемесячные обновления, хотя эти флагманские планшеты были выпущены менее года назад.

Большая часть телефонов Samsung среднего класса, выпущенных в прошлом и позапрошлом году, попадает в категорию ежеквартальных обновлений. Эта информация полезна для обладателей телефонов Galaxy M или Galaxy A, выпущенных в период с 2019 г. по настоящее время - они будут получать ежеквартальные обновления.

Samsung советует пользователям учитывать, что частота обновлений будет меняться по истечении периода поддержки.



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