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Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона

04 февраля 2021, 11:52




Известный «искатель» среди публикуемых архивов патентов - издание LetsGoDigital - обнаружило описание патента, недавно выданного компании Xiaomi. В нем предложен новый дизайн двухстороннего дисплея для смартфона. Патент был изучен и одобрен Гаагской международной комиссией по дизайну (Hague International Design System), входящей в состав Всемирной организации по интеллектуальной собственности (WIPO).

Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона

Новый патент Xiaomi


Издание отмечает, что буквально недавно, в декабре 2020 года, уже был опубликован другой патент компании Xiaomi. Он также касался дизайна смартфона, который имел двухсторонний дисплей и выдвигающуюся сверху камеру. Новый патент очень сильно похож на прошлогодний, но у него есть важное, существенное отличие - наличие выемки на экране дисплея.

Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона

Патент Xiaomi, опубликованный ранее


Отмечается, что при наличии такой выемки спереди удается избавиться от каких-либо механических подвижных элементов. Они часто становятся источником проблем при эксплуатации. Широкая выемка на передней панели смартфона позволяет разместить в этом месте камеру для съемки селфи, а также полезные датчики, которые необходимы устройству.

В остальном новый патент практически целиком повторяет прежний: те же динамики, основной микрофон, аудиоразъем 3,5 мм и место размещения порта Type-C. Все элементы размещены так же, как и в предыдущем патенте. Главное отличие - это отсутствие выдвигающегося в верхней части механизма (это очевидно) и перенос места расположения клавиши включения и дополнительного микрофона, которые теперь находятся слева, а не справа, как было раньше.

Эксперты отмечают, что положение и форма выемки очень сильно напоминает дизайн последних iPhone.

Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона


Отмечается также, что на изображении хорошо виден выступ селфи-камеры - он немного выступает над поверхностью экрана. Причины этого неизвестны.

Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона


Высказано предположение, что наличие выступа может указывать на то, что если смартфон имеет слишком малую толщину, то допускается появление выступа, чтобы исключить зависимость выбора формы смартфона от толщина блока селфи-камер.

Но есть и другое, более интересное объяснение. Наличие такого выступа может играть роль защитного приспособления при падении смартфона плашмя. В этом случае выступ будет принимать на себя энергию удара при падении вертикально вниз и не позволит экрану разбиться.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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