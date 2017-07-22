Известный «искатель» среди публикуемых архивов патентов - издание LetsGoDigital - обнаружило описание патента, недавно выданного компании Xiaomi. В нем предложен новый дизайн двухстороннего дисплея для смартфона. Патент был изучен и одобрен Гаагской международной комиссией по дизайну (Hague International Design System), входящей в состав Всемирной организации по интеллектуальной собственности (WIPO).
Новый патент Xiaomi
Издание отмечает, что буквально недавно, в декабре 2020 года, уже был опубликован другой патент компании Xiaomi. Он также касался дизайна смартфона, который имел двухсторонний дисплей и выдвигающуюся сверху камеру. Новый патент очень сильно похож на прошлогодний, но у него есть важное, существенное отличие - наличие выемки на экране дисплея.
Патент Xiaomi, опубликованный ранее
Отмечается, что при наличии такой выемки спереди удается избавиться от каких-либо механических подвижных элементов. Они часто становятся источником проблем при эксплуатации. Широкая выемка на передней панели смартфона позволяет разместить в этом месте камеру для съемки селфи, а также полезные датчики, которые необходимы устройству.
В остальном новый патент практически целиком повторяет прежний: те же динамики, основной микрофон, аудиоразъем 3,5 мм и место размещения порта Type-C. Все элементы размещены так же, как и в предыдущем патенте. Главное отличие - это отсутствие выдвигающегося в верхней части механизма (это очевидно) и перенос места расположения клавиши включения и дополнительного микрофона, которые теперь находятся слева, а не справа, как было раньше.
Эксперты отмечают, что положение и форма выемки очень сильно напоминает дизайн последних iPhone.
Отмечается также, что на изображении хорошо виден выступ селфи-камеры - он немного выступает над поверхностью экрана. Причины этого неизвестны.
Высказано предположение, что наличие выступа может указывать на то, что если смартфон имеет слишком малую толщину, то допускается появление выступа, чтобы исключить зависимость выбора формы смартфона от толщина блока селфи-камер.
Но есть и другое, более интересное объяснение. Наличие такого выступа может играть роль защитного приспособления при падении смартфона плашмя. В этом случае выступ будет принимать на себя энергию удара при падении вертикально вниз и не позволит экрану разбиться.
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