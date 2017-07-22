Как показал отчет Bloomberg, импорт чипов в Китай вырос в 2020 году до почти 380 млрд долларов. Это составляет около 18% от общего объема импорта Китая.
Заметное влияние на рост импорта оказал запрет, введенный США на деятельность некоторых китайских компаний, таких как Huawei. Запрет побудил их накапливать чипы в 2020 году, стимулируя производство и рост лицензионных платежей.
Согласно анализу официальных данных, сообщает Bloomberg, в 2020 году Китай активно закупал чипы и оборудование для производства микросхем. Основные закупки делались в Японии, Южной Корее, Тайване и ряде других стран. Закупки выросли почти на 32 млрд долларов, что на 20% больше, чем в 2019 году.
В краткосрочной перспективе Китай будет полагаться на импорт оборудования для производства микросхем, считают эксперты. Он вынужден делать это, поскольку не обладает необходимыми технологиями для выпуска соответствующего оборудования, которое отвечает последних технологическим достижениям. Китай вкладывает значительные средства в развитие, но переход на новый технологический уровень и полную независимость от внешнего импорта потребует около 10 лет напряженной работы, считают эксперты.
Закупки оборудования производят все китайские компании, вплоть до самых передовых, таких как SMIC. Согласно декабрьскому отчету Международной ассоциации полупроводниковой промышленности (SEMI), в 2020 году Китай стал крупнейшим рынком закупки производственного IT-оборудования.
Издание отмечает, что стимулом роста импорта чипов и технологий для их производства в Китай стали не только ограничения, введенные США. Спрос на компьютеры подняла коронавирусная пандемия, заставившая многих работать и учиться дома. Это активно стимулировало импорт чипов в Китай и экспорт из него смартфонов и ПК.
Согласно статистике, главными бенефициарами импорта микросхем и IT-оборудования в Китай стали такие страны, как Тайвань, Южная Корея, Япония, США, Малайзия, Филиппины и Вьетнам. Среди них наибольшую выгоду получили тайваньские компании, включая TSMC.
Отмечается, что в 2021 году спрос на чипы продолжит расти. В декабре Международная ассоциация полупроводниковой промышленности опубликовала прогноз, что в 2021 году мировые продажи микросхем вырастут на 8,4%. Повышенную прибыль продолжат получать такие компании, как Intel, TSMC и Samsung Electronics.
Китайские компании-производители микросхем также продолжат закупку полупроводникового оборудования для производства микросхем, что будет способствовать росту продаж таких компаний, как Tokyo Electronics и ASML.
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