РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

На закупку чипов пришлось 18% общего объема импорта Китая в 2020 году

04 февраля 2021, 13:51




Как показал отчет Bloomberg, импорт чипов в Китай вырос в 2020 году до почти 380 млрд долларов. Это составляет около 18% от общего объема импорта Китая.

Заметное влияние на рост импорта оказал запрет, введенный США на деятельность некоторых китайских компаний, таких как Huawei. Запрет побудил их накапливать чипы в 2020 году, стимулируя производство и рост лицензионных платежей.

На закупку чипов пришлось 18% объего объема импорта Китая в 2020 году


Согласно анализу официальных данных, сообщает Bloomberg, в 2020 году Китай активно закупал чипы и оборудование для производства микросхем. Основные закупки делались в Японии, Южной Корее, Тайване и ряде других стран. Закупки выросли почти на 32 млрд долларов, что на 20% больше, чем в 2019 году.

В краткосрочной перспективе Китай будет полагаться на импорт оборудования для производства микросхем, считают эксперты. Он вынужден делать это, поскольку не обладает необходимыми технологиями для выпуска соответствующего оборудования, которое отвечает последних технологическим достижениям. Китай вкладывает значительные средства в развитие, но переход на новый технологический уровень и полную независимость от внешнего импорта потребует около 10 лет напряженной работы, считают эксперты.

Закупки оборудования производят все китайские компании, вплоть до самых передовых, таких как SMIC. Согласно декабрьскому отчету Международной ассоциации полупроводниковой промышленности (SEMI), в 2020 году Китай стал крупнейшим рынком закупки производственного IT-оборудования.

Издание отмечает, что стимулом роста импорта чипов и технологий для их производства в Китай стали не только ограничения, введенные США. Спрос на компьютеры подняла коронавирусная пандемия, заставившая многих работать и учиться дома. Это активно стимулировало импорт чипов в Китай и экспорт из него смартфонов и ПК.

На закупку чипов пришлось 18% объего объема импорта Китая в 2020 году


Согласно статистике, главными бенефициарами импорта микросхем и IT-оборудования в Китай стали такие страны, как Тайвань, Южная Корея, Япония, США, Малайзия, Филиппины и Вьетнам. Среди них наибольшую выгоду получили тайваньские компании, включая TSMC.

Отмечается, что в 2021 году спрос на чипы продолжит расти. В декабре Международная ассоциация полупроводниковой промышленности опубликовала прогноз, что в 2021 году мировые продажи микросхем вырастут на 8,4%. Повышенную прибыль продолжат получать такие компании, как Intel, TSMC и Samsung Electronics.

Китайские компании-производители микросхем также продолжат закупку полупроводникового оборудования для производства микросхем, что будет способствовать росту продаж таких компаний, как Tokyo Electronics и ASML.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon
  • AMD готова перевести производство графических и гибридных процессоров из TSMC в Samsung
  • Huawei, Xiaomi, SMIC и другие создают Национальный комитет по стандартизации полупроводников в Китае
  • Крупнейшая в DarkNet торговая площадка Joker's Stash объявила о своем закрытии
  • Пентагон внес Xiaomi в «черный» список «военных» компаний КНР

    • следующая новость
    Valve отдаст $4 млн за нарушение патентных прав в геймпаде Steam Controller

    предыдущая новость
    Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 85t: лучшая альтернатива Apple AirPods Pro Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 85t Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 февраля, 2021

    Clock Tuner for Ryzen (CTR) 2.0 поддерживает процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3

    Microchip выпустил первое в мире семейство коммутаторов Switchtec PFX стандарта PCIe 5.0

    Электромобили Apple Car разрабатываются под выполнение услуг доставки без водителя

    Valve отдаст $4 млн за нарушение патентных прав в геймпаде Steam Controller

    На закупку чипов пришлось 18% общего объема импорта Китая в 2020 году

    Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона

    Samsung прекращает поддержку смартфонов Galaxy A выпуска 2017 года

    3 февраля, 2021

    Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86

    Caviar готовит к выпуску самый неубиваемый и простой телефон Origin для состоятельных людей

    24,5-дюймовый монитор Acer Predator XB253QGW способен выдержать напор любого геймера

    Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса

    Внешний SSD-накопитель ADATA SE900G отличается яркой RGB-подсветкой

    Цены на DDR3 взлетят на 40-50% в 2021 году

    Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon

    Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу

    2 февраля, 2021

    OPPO запатентовала выдвижную зеркальную конструкцию с круговым обзором

    Патенты Google раскрыли внешний вид складного смартфона Google Pixel Foldable

    In Win выпустил корпус «весь в белом» - Case 216 Mid-Tower

    ADATA анонсировала eMMC-модуль IEM5141A промышленного уровня

    Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP

    ССЫЛКИ