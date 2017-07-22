Федеральный суд присяжных Вашингтона признал Valve виновной в нарушении патентов на дизайн кнопок, расположенных на задней части игрового контроллера Steam Controller. По мнению суда, право на дизайн принадлежат компании Ironburg Inventions, а его признаки описаны в патенте под номером 8,641,525. В качестве наказания суд обязал Valve выплатить 4 миллиона долларов для возмещения нанесенного ущерба.
Особенность тяжбы состоит в том, что речь идёт о патенте на кнопки, расположенные на нижней части геймпада, которые использовались в разных игровых контроллерах. Помимо Valve, аналогичные кнопки применяла Microsoft в своих контроллерах Xbox Elite, поступивших в продажу в 2015 году. В отличие от Valve, которая не стала заключать лицензионное соглашение с Ironburg Inventions, Microsoft признала авторство и заключила с Ironburg соответствующее соглашение. Поэтому на присяжных оказывало сильное давление это решение Microsoft.
Речь идет об особенностях конструкции игровых контроллеров компании SCUF Gaming, бизнес на выпуск которых был приобретен в 2019 году компанией Corsair. Вместе с этой покупкой Corsair получила и обширный портфель патентов, который рассматривался как задел для дальнейшего развития игровой периферии.
Отмечалось, что SCUF Gaming удалось качественно поменять привычный дизайн контроллера, сделать его более удобным для использования в современных играх, отличающихся напряженностью и необходимостью точной реакции на изменения сюжета. Контроллеры были оптимизированы под скоростные игры, чтобы пользователь мог совершать как можно меньше манипуляций руками.
Еще до приобретения, в 2014 году, Ironburg Inventions предупредила Valve, что игровой контроллер Steam Controller нарушает их патент в отношении кнопок на задней стороне манипулятора. Valve проигнорировала все предупреждения и продолжила производство своих контроллеров. Всего до 2019 года было выпущено 1,6 млн таких контроллеров, когда компания прекратила их производство.
В ходе суда Valve придерживалась позиции, что она не нарушала патентных прав на интеллектуальную собственность Ironburg. По мнению представителя Valve, функции контроллера Steam отличались от таковых у контроллера, описанного в патенте Ironburg. Valve предложили присяжным самим убедиться в этом. Контроллеры Steam были переданы по почте членам патентного жюри, которые подготавливали экспертную оценку по заявке суда.
В итоге суд присяжных признал правоту Ironburg Inventions и подтвердил, что Valve умышленно нарушила патенты Ironberg.
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