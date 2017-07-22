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Электромобили Apple Car разрабатываются под выполнение услуг доставки без водителя

04 февраля 2021, 16:47




Телекомпания CNBC, ссылаясь на несколько неназванных источников, осведомленных о планах Apple, сообщила, что первые электромобили Apple Car будут выпускаться сразу без возможности сопровождения и участия водителя. «Это будут полностью автономные электромобили, предназначенные для работы без водителя и ориентированные на обслуживание операций «последней мили», - заявил один из экспертов. Это говорит о том, что электромобили Apple будут предназначены для выполнения задач, связанных с роботизированной доставкой товаров.

Apple Car


CNBC высказал предположение, что сам проект Apple Car предусматривает оптимизацию конструкции электромобилей уже на фазе проектирования именно под использование в службах доставки еды. Он также будет рассчитан на компании, занятые эксплуатацией роботакси. Видимо, речь идет тоже о роботизированной доставке грузов.

Отмечается, что беспилотные роботакси уже работают в Китае. В США ряд компаний, таких как Waymo, также запустили пилотные программы тестового использования роботакси. Многие производители автомобилей планируют внедрять услуги роботакси в своих изделиях и ведут работы над развитием автономных технологий.

Apple Car

Ранний проект Apple Car с Lexus.


Ранее THG.ru уже сообщал, что Apple планирует сотрудничать с южнокорейской автомобилестроительной компанией Hyundai для создания электромобиля Apple Car. Сообщалось, что Apple уже близка к завершению сделки Apple Car с дочерней компанией Hyundai Kia.

В CNBC высказали предположение, что электромобили Apple Car будут производиться на сборочном заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Однако пока это только предположения.

Выбор именно Hyundai-Kia объясняют тем, что эта сделка открывает для Apple возможности развития партнерства с признанным автопроизводителей, а также позволяет выпускать автомобили на территории Северной Америки. Hyundai-Kia готова также передать Apple права на полный контроль за развитием программного обеспечения Apple Car, а также предоставляет полную возможность влиять на выбор аппаратного обеспечения. Apple намерена придерживаться позиции, что будущий электромобиль будет выпускаться под брендом Apple, а не как модель Kia с программным обеспечением Apple.

Apple Car

Ранний проект Apple Car с Lexus.


Сообщается, что Apple планирует запустить производство Apple Car в 2024 году, хотя, возможно, сроки будут отложены, поскольку работы над проектом Apple Car все еще находятся на начальной стадии.

По оценкам Bloomberg, Apple Car будет готов к массовому запуску только через «пять-семь лет». Аналитик Apple Минг-Чу Куо заявил, что ожидает увидеть Apple Car не ранее 2025 года.



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