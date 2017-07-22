Американская компания Microchip Technology Inc. анонсировала выпуск первого в мире семейства коммутаторов Switchtec PFX стандарта PCI Express (PCIe) 5.0. Они позволяют удвоить производительность межсетевых соединений по сравнению с PCIe Gen 4 до 32 ГТ/с, что имеет крайне важное значение для поддержки самых требовательных платформ машинного обучения следующего поколения. Новые решения способны поддерживать вычисления с большим потоком данных, их можно применять в высокоскоростных сетях и в работе хранилищ на твердотельных носителях данных NVM Express (NVMe).
В продуктовой линейке Microchip представлены также ретаймеры XpressConnect, которые поддерживают протоколы PCIe 5.0 и Compute Express Link (CXL) 1.1/2.0. Эти устройства применяются в системах хранения данных NVMe для удлинения линий связи и борьбы с искажениями и отражениями передаваемых по сети сигналов. Подобные явления возникают при наличии неоднородностей в местах пайки, контактных разъемов, а также вследствие перекрестных помех от соседних линий.
Благодаря такому сочетанию готовых продуктов, компания Microchip становится единственным в отрасли поставщиком коммутаторов PCIe Gen 5 и продуктов ретайминга PCIe Gen 5, который имеет в своем продуктовом портфеле полный набор инфраструктурных решений PCIe Gen 5, обеспечивающих наименьшую задержку и сквозную совместимость.
Семейство Switchtec PFX PCIe 5.0 имеет в своем составе несколько моделей коммутаторов высокой плотности и надежности, поддерживающих от 28 до 100 полос передачи данных и до 48 непрозрачных мостов (NTB).
Продукты семейства коммутаторов Switchtec PFX PCIe 5.0 поставляются только для квалифицированных клиентов.
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