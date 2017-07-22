РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microchip выпустил первое в мире семейство коммутаторов Switchtec PFX стандарта PCIe 5.0

04 февраля 2021, 18:17




Американская компания Microchip Technology Inc. анонсировала выпуск первого в мире семейства коммутаторов Switchtec PFX стандарта PCI Express (PCIe) 5.0. Они позволяют удвоить производительность межсетевых соединений по сравнению с PCIe Gen 4 до 32 ГТ/с, что имеет крайне важное значение для поддержки самых требовательных платформ машинного обучения следующего поколения. Новые решения способны поддерживать вычисления с большим потоком данных, их можно применять в высокоскоростных сетях и в работе хранилищ на твердотельных носителях данных NVM Express (NVMe).

Switchtec PFX PCIe 5.0


В продуктовой линейке Microchip представлены также ретаймеры XpressConnect, которые поддерживают протоколы PCIe 5.0 и Compute Express Link (CXL) 1.1/2.0. Эти устройства применяются в системах хранения данных NVMe для удлинения линий связи и борьбы с искажениями и отражениями передаваемых по сети сигналов. Подобные явления возникают при наличии неоднородностей в местах пайки, контактных разъемов, а также вследствие перекрестных помех от соседних линий.

Switchtec PFX PCIe 5.0


Благодаря такому сочетанию готовых продуктов, компания Microchip становится единственным в отрасли поставщиком коммутаторов PCIe Gen 5 и продуктов ретайминга PCIe Gen 5, который имеет в своем продуктовом портфеле полный набор инфраструктурных решений PCIe Gen 5, обеспечивающих наименьшую задержку и сквозную совместимость.



Семейство Switchtec PFX PCIe 5.0 имеет в своем составе несколько моделей коммутаторов высокой плотности и надежности, поддерживающих от 28 до 100 полос передачи данных и до 48 непрозрачных мостов (NTB).

Продукты семейства коммутаторов Switchtec PFX PCIe 5.0 поставляются только для квалифицированных клиентов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".

Читайте также:

  • MediaTek подготовила решение для 5G CA и VoNR
  • TP-Link помогает строить бесшовные сети Wi-Fi 6 с помощью усилителя сигнала RE605X
  • Broadcom BCM4389 обеспечивают скорость передачи более 2 Гбит/с при WiFi 6E
  • Маршрутизатор Netgear Nighthawk RAXE500 поддерживает WiFi 6E
  • D-Link представил устройства WiFi 6 нового поколения: Mesh-маршрутизатор AI M32 и USB-адаптер AX1800

    • следующая новость
    Clock Tuner for Ryzen (CTR) 2.0 поддерживает процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3

    предыдущая новость
    Электромобили Apple Car разрабатываются под выполнение услуг доставки без водителя

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 85t: лучшая альтернатива Apple AirPods Pro Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 85t Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 февраля, 2021

    Clock Tuner for Ryzen (CTR) 2.0 поддерживает процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3

    Microchip выпустил первое в мире семейство коммутаторов Switchtec PFX стандарта PCIe 5.0

    Электромобили Apple Car разрабатываются под выполнение услуг доставки без водителя

    Valve отдаст $4 млн за нарушение патентных прав в геймпаде Steam Controller

    На закупку чипов пришлось 18% общего объема импорта Китая в 2020 году

    Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона

    Samsung прекращает поддержку смартфонов Galaxy A выпуска 2017 года

    3 февраля, 2021

    Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86

    Caviar готовит к выпуску самый неубиваемый и простой телефон Origin для состоятельных людей

    24,5-дюймовый монитор Acer Predator XB253QGW способен выдержать напор любого геймера

    Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса

    Внешний SSD-накопитель ADATA SE900G отличается яркой RGB-подсветкой

    Цены на DDR3 взлетят на 40-50% в 2021 году

    Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon

    Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу

    2 февраля, 2021

    OPPO запатентовала выдвижную зеркальную конструкцию с круговым обзором

    Патенты Google раскрыли внешний вид складного смартфона Google Pixel Foldable

    In Win выпустил корпус «весь в белом» - Case 216 Mid-Tower

    ADATA анонсировала eMMC-модуль IEM5141A промышленного уровня

    Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP

    ССЫЛКИ