Украинский разработчик Юрий Бублий (Yuri Bubliy), известный также под именем "1usmus", выпустил крупное обновление финальной версии утилиты ClockTuner for Ryzen (CTR) - ver 2.0. Эта утилита часто используется оверклоккерами для разгона процессоров AMD Ryzen и настройки интерфейса их канала работы с памятью.
Утилита CTR нужна прежде всего для тонкой калибровки настройки процессоров. При фабричном производстве для них выставляются осредненные параметры, которые можно улучшить. Выставленные усреднённые значения могут быть перенастроены для достижения оптимальной производительности. Управление этими параметрами позволяет иметь детальный контроль над всеми характеристиками работы процессора на платформе AMD.
Новая версия добавляет поддержку настольных процессоров Vermeer серии Ryzen 5000, выстроенных на основе микроархитектуры Zen 3? и настольных APU Renoir серии Ryzen 4000G. C помjщью утилиты можно разгонять системы с Ryzen 7 Pro 4750G на материнских платах с одноканальным доступом к памяти (1-DPC, DIMM per channel). Например, это можно делать на игровых материнских платах MSI B550 Unify-X.
В новой версии появились дополнительные режимы диагностики и настройки. Функция «Phoenix» позволяет восстанавливать рабочее состояние приложения после сбоя, перезагрузки или BSOD.
Оптимизация через утилиту CTR не нацелена на экстремальный оверклоккинг. Она дает меньший прирост производительности, но значительно безопасней для процессора и проще в применении, поскольку избавляет от ручного подбора параметров, что требует опыта и специфических знаний.
Встроенная в современные процессоры Ryzen система автоматического разгона PBO (Precision Boost Overdrive) позволяет получать сравнимые результаты, но обычно она приводит к более интенсивному нагреву процессора. Новая функция Hybrid OC позволяет сочетать точность ручной настройки с эффективностью PBO.
В приложении улучшена также функция интеллектуального смещения начальной частоты, улучшено управление профилями.
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