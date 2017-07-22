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Роскошные механические часы ... в стиле Apple Watch: для тех, кто ценит время

04 февраля 2021, 22:14




Известная швейцарская компания Moser Schaffhausen AG, производитель роскошных часов под брендом H. Moser and Cie, представила механические ультра-премиальные роскошные часы бренда H. Moser and Cie. Они являются преемником марки Swiss Alp Watch и изготовлены в стиле Apple Watch.

Оригинальный H. Moser and Cie был основан независимым часовым мастером Генрихом Мозером в Санкт-Петербурге, Россия, в 1828 году. Сразу о цене: часы стоят 30 800 долларов. Новая носимые модель - это последняя новинка компании, «последняя модернизация» популярной серии часов Swiss Alp Watch.

Роскошные механические часы H. Moser and Cie в стиле Apple Watch для тех, кто ценит время


Согласно отчету AppleInsider, новые ультра-премиальные часы имеют схожий дизайн с Apple Watch, однако фактически являются механическими часами, который создан на прототипе оригинальной модели часов Swiss Alp Watch. Внешний дизайн аналогичен умным часам Apple Watch - та же прямоугольная форма с изогнутыми краями, та же кнопка сбоку для управления.

Финальная версия Swiss Alp Watch Final Update поставляется с рядом дополнительных и дорогостоящих опций, благодаря которым они имеют такую высокую цену.

С технической точки зрения Swiss Alp Watch являются полностью механическими часами. Они оснащены фирменным часовым механизмом Calibre HMC 324 с заводом. Запас хода от одного завода - 96 ч. Корпус выполнен из нержавеющей стали с алмазной (Diamond-like carbon, DLC) доводкой.

Циферблат часов имеет фирменное покрытие Vantablack, изготавливаемое из углеродных нанотрубок. Это покрытие является одним из самых чёрных из известных искусственно созданных веществ. Оно поглощает 99,965% падающего видимого света, микроволн и радиоволн. Имитация OLED-дисплея Apple Watch выглядит более строго и изящно.

Еще одно интересное дополнение, которое делает часы похожими на Apple Watch, - это добавление ряда апертур с маленьким секундным диском, который окрашен в белый градиент.

Часы придают ощущение близости к высоким технологиям, но не раздражают своими звонками, сообщениями или другими «причудами» современных умных часов. Часы для настоящих ценителей времени.

В этом выражается еще один подтекст этой модели. Оригинальные швейцарские часы Alp Watch выпущены как сатирический намек на производителя iPhone и умных часов в целом. Чтобы подчеркнуть это, H. Moser & Cie снабдил часы оригинальной рекламой: «Никаких обновлений не требуется, никакой мнимой независимости, никаких ненужных функций, никаких раздражающих уведомлений, только единственное напоминание, которое вам действительно нужно: отключиться от раздражающего шума и ценить каждое мгновение».



Компания собирается произвести всего 50 штук новых часов. Каждая модель будет стоить 30 800 долларов.



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