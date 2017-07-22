Еще год назад китайская компания Huawei анонсировала выпуск новых моделей Huawei P40 5G, P40 Pro 5G и P40 Pro+ 5G с поддержкой сетей 5G. Это произошло в первом квартале 2020 года. Но... что-то пошло не так... Особенности рынка, продолжающиеся санкции против этой компании со стороны США, сохранение популярности уже выстроенной в мире сети 4G на фоне только разворачивающихся сетей 5G, неизбежное стремление пользователей к замене старых моделей смартфонов на новые... Эти причины в отдельности или что-то еще, но что-то подтолкнуло Huawei к «повторному» запуску модели Huawei P40. В сети появилась информация, что Huawei готовит к запуску свой «старенький» Huawei P40, но в версии 4G.
Информацию подтвердил источник Digital Chat Station, который опубликовал изображения будущего смартфона. Они были найдены в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Он сообщил, что новое устройство сначала появится в Китае под названием Huawei P40 4G. Помимо этого, он добавил, что аппарат построен на чипсете Kirin 990 4G.
«Неизвестный» Huawei ANA-AL00
Изображения, на которые ссылается информатор, относятся к телефону, проходящему под названием Huawei ANA-AL00. В листинге TENAA обнаружена дополнительная информация об этом устройстве: габаритные размеры, размер дисплея, емкость аккумулятора. Действительно, характеристики «неизвестной» модели Huawei ANA-AL00, представленные в базе банных TENAA, полностью совпадают с Huawei P40 5G.
Интересно отметить, что телефон под названием ANA-AL00 также «засветился» в недавних отчетных документах по сертификации 3C. Там указано, что модель поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт - все как у модели для 5G-сетей.
К этому можно добавить, что Huawei P40 5G оснащен чипсетом Kirin 990, адаптированным под поддержку сетей 5G. Похоже, что единственным крупным «изменением» в будущей модели Huawei P40 4G станет «откат» к версии чипсета Kirin 990 для 4G.
Huawei P40 Pro в российском Интернет-магазине Huawei
В этой связи, можно уверенно перечислить характеристики Huawei P40 4G. Он оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей). Телефон поставляется с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти, имеет аккумулятор емкостью 3800 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. В верхней части дисплея расположен вырез под 32-мегапиксельную камеру и датчик глубины. Камеры с тыльной стороны представлены 50-мегапиксельным основным сенсором с оптикой с диафрагмой f/1.9, 16-мегапиксельным сверхшироким объективом и 8-мегапиксельным телеобъективом.
Модель Huawei P40 Pro продается в России по цене 64 990 руб. А среди лидеров продаж значится модель Huawei P40 Lite (на базе Kirin 810), которую можно купить за 17 990 руб.
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