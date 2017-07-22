Chuwi выпускает собственный iPad: Android-планшет Hipad Plus
05 февраля 2021, 10:17
На правах рекламы.
Недавно CHUWI представила новый планшет HiPad Plus, ориентированный на мультимедийные развлечения. HiPad Plus оснащен 11-дюймовым экраном с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2K. Он появится в продаже 22 февраля по цене $299. С 5 по 21 февраля вы можете оформить email подписку на сайте CHUWI и получить купон на $50, а приняв участие в Giveaway, у вас и вовсе появится возможность получить бесплатный HiPad Plus.
Экран с разрешением 2K и 100% охватом sRGB стал самым большим преимуществом Hipad Plus. Таким образом, цвета и детали могут чётко отображаться во время просмотра видео, обеспечивая наилучшие впечатления от просмотра.
Корпус планшета изготовлен из цельного куска алюминиевого сплава с помощью процесса резки с ЧПУ без каких-либо швов или составных частей. Толщина планшета всего 6,9 мм, а его вес - 500 г.
Построенный на чипсете Mediatek MT8183 с четырьмя ядрами A73 с тактовой частотой до 2 ГГц и четырьмя A53, HiPad Plus стал чрезвычайно отзывчивым и быстрым планшетом. 12-нм производственный процесс обеспечивает чрезвычайно низкое энергопотребление, а его 2-ядерный ИИ-процессор (APU) предлагает производительность до 0,5 TOPS для ускорения приложений с технологиями искусственного интеллекта.
Более подробную информацию о Hipad Plus можно узнать по ссылке.