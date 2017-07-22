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SMIC не успевает выполнять заказы по выпуску процессоров, но послаблений не предвидится

05 февраля 2021, 12:14




Крупнейшая китайская корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), занимающаяся выпуском процессоров и полупроводниковых изделий, заявила, что сталкивается в настоящее время с серьезными проблемами в соблюдении сроков выполнения заказов и не успевает удовлетворять всем клиентам. Уже несколько кварталов все мощности завода загружены на полную мощность, тем не менее их исполнение часто оказывается под угрозой задержки.

SMIC не успевает выполнять заказы по выпуску процессоров, но послаблений не предвидится


Reuters подтверждает это, ссылаясь на заявление, сделанное на прошлой неделе генеральным директором компании Чжао Хайцзюнем во время телефонной конференции, где были обнародованы последние результаты с квартальной отчетностью компании. Отмечается, что на данный момент SMIC испытывает давление из-за санкций США. При этом в IV квартале 2020 года компания сообщила о продажах на сумму 981 млн долларов, что на 16,9% больше, чем в предыдущем году.

Принимая во внимание заметный рост за указанный период, компания ожидает в 2021 году однозначный рост выручки, оценивая перспективы от среднего до высокого. По словам генерального директора, «хотя мы не можем контролировать внешние силы, мы будем развивать новые возможности перед лицом кризиса и происходящих изменений». Необходимо также отметить, что правительство Китая оказывает SMIC серьезную поддержку для развития местной полупроводниковой промышленности.

SMIC не успевает выполнять заказы по выпуску процессоров, но послаблений не предвидится


В настоящее время компания ведет переговоры с американскими поставщиками и правительством США. SMIC надеется получить лицензии, которые позволят ей закупать оборудование для увеличения производственных мощностей. Согласно планам, SMIC планирует нарастить свои производственные мощности, чтобы выпускать в месяц на 10 000 пластин больше в 12-дюймовом формате и на 45 000 пластин больше в 8-дюймовом формате.

В то же время компания ожидает, что сроки реализации ее планов могут сдвинуться из-за более длительных сроков закупки нового оборудования.

Многие ожидали, что смена администрации в США ослабит давление, но, похоже, этого не произойдет. Выступая перед республиканской парламентской группой в Сенате, кандидат в министр торговли Джина Раймондо заявила, что не видит «никаких причин», по которым Huawei и другие китайские компании могут покинуть санкционный список. Ранее Раймондо давала очень расплывчатые комментарии по поводу пересмотра торговых ограничений.

По сути с приходом новой власти в США сменилась причина риторики, но не результат. Если раньше при администрации Трампа больше беспокоились о широко распространенном шпионаже и саботаже, то администрацию Байдена больше беспокоит теперь ситуация с соблюдением прав человека в компаниях, попавших в санкционный список. Например, Huawei вменяют применение ее продуктов в системах распознавания лиц, которые используются для подавления уйгуров на северо-западе Китая.

В своем заявлении Раймондо сказала, что у нее уже были переговоры по этим вопросам с новым министром иностранных дел Энтони Блинкеном. Речь шла о запрете импорта продуктов тех компаний, которым вменяют, что они извлекают выгоду из нарушений прав человека.



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