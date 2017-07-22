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Xiaomi представила концептуальный смартфон с четырехсторонним экраном-водопадом

05 февраля 2021, 14:43




Компания Xiaomi официально представила концептуальную модель Quad Curved Waterfall Display Concept Smartphone, представляющую собой смартфон с изогнутым на всех четырех краях дисплеем. Изгиб наблюдается со всех сторон устройства. Это выглядит очень интересно, и в Xiaomi называют свой концепт «сногсшибательным».

Анонс состоялся через официальный аккаунт компании Xiaomi в Твиттере. Там китайский технологический производитель опубликовал постер с изображением концептуального устройства, а также видео, где можно более детально разглядеть некоторые особенности его работы и применения.

Xiaomi представила новый концептуальный смартфон с четырехсторонним «водопадом» краев под 88°


Глядя на устройство, можно сразу заметить, что все четыре края устройства изогнуты по бокам под углом 88°. Нужно отметить, что изогнутые кромки сами по себе не являются чем-то революционно новым для отрасли, но загиб всех четырех кромок ранее не производился. Необходимо рассматривать это не просто как дизайнерское решение. Загнутые края рассматриваются и как продолжение основного экрана для создания эффекта 2.5D, и как отдельная область для размещения служебной информации. Xiaomi совместила ранее встречавшиеся лишь по отдельности подходы и предложила нечто новое, что смотрится очень свежо.



По оценкам экспертов, которые уже успели выложить свои материалы с первыми впечатлениями, первый концептуальный смартфон Xiaomi с четырьмя изогнутыми краями дисплея и переходящим на них как водопад изображением выглядит действительно как уникальный концепт, имеющий все права, чтобы называться инновацией.

Xiaomi заявила, что достигла возможности производства таких сложных в технологическом плане конструкций. Реализуемость изгиба под углом 88° достигнута за счет «бесчисленных достижений в технологиях изгиба стеклянной поверхности и ламинирования, что позволило расширить границы дисплея до бесконечности».

Xiaomi также добавила, что новое концептуальное устройство предполагает использование цельной конструкции без внешних разъемов. В его дизайне нашли применение 46 различных «новаторских» патентов.

Примечательно, что изогнутые на 88° края встречались и раньше, например, в таких устройствах, как Huawei Mate 30 Pro. Но в данном случае речь идет не просто о «88°», а о едином концептуальном решении.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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