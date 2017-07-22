РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Бюджетный Samsung Galaxy M12 с 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V тихо взлетел

05 февраля 2021, 16:34




Совершенно без фанфар и громких речей Samsung анонсировала выпуск новой модели бюджетного смартфона Galaxy M12, последнего в серии M. Смартфон анонсирован только во Вьетнаме, после того, как несколько месяцев назад появились его CAD-рендеры. Модель бюджетная, но их выпускает мировой лидер - Samsung, а значит скоро эта модель имеет большие шансы появиться на других рынках. Смартфон ждут и в заснеженной России.

Samsung Galaxy M12


Samsung Galaxy M12 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+ (720х1600 пикселей). Упоминание Infinity-V указывает на наличие на фронтальной стороне крохотного выреза под селфи-камеру. Разрешение сенсора - 8 Мп, диафрагма - f/2.2.

Однако основная «фотокрасота» разместилась на задней панели: 48-мегапиксельная камера со вполне приличной диафрагмой f/2.0 и бюджетная 5-мегапиксельная ультрасверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2,2. Есть также 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2,4. Это, конечно, не «рембрандт», но вполне годный «джентльменский набор».

Samsung Galaxy M12


Чтобы «хозяйство» работало, внутри уложили 8-ядерный 8-нм процессор Exynos 850. Он оснащен четырьмя высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами на частоте 2 ГГц, а также графическим блоком Mali-G52. Аппаратный комплект дополняют 3/4/6 Гбайт оперативной памяти и 32/64/128 Гбайт внутренней памяти. Под наращивание дополнительной памятью доступен слот MicroSD, позволяющий «впихнуть» туда еще до 1 Тбайт.

По заявлению компании, поверхность задней части телефона тщательно обработана с мягким изгибом, что упрощает обращение с телефоном. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой адаптивной быстрой зарядки на 15 Вт.

Смартфон может работать с сетями 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС. Есть два слота под SIM-карты (нано + нано + microSD), разъем USB Type-C.

Смартфон работает под управлением Android 11 с OneUI 3.

Цветовой выбор Samsung Galaxy M12 распределен между вариантам: «Привлекательный черный», «Элегантный синий» и «Модный изумрудно-зеленый». О цене пока не сообщается.

Samsung Galaxy M12

Креативные обои нового смартфона Samsung Galaxy M12


Samsung Galaxy M12

Креативные обои нового смартфона Samsung Galaxy M12


Samsung Galaxy M12

Креативные обои нового смартфона Samsung Galaxy M12




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

Читайте также:

  • Samsung Display начнет выпускать сворачиваемые и раздвижные дисплеи в 2021 году
  • Samsung Galaxy S21 Ultra ориентирован на творчество, защищенность и креативность
  • Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+
  • Samsung выпустит серию бюджетных смартфонов 5G в начале 2021 года
  • «Секретная» часть планов Samsung по выпуску гаджетов в будущем году приоткрыта

    • следующая новость
    ASUS опубликовала скрытые параметры процессоров GeForce RTX 3000 для ноутбуков

    предыдущая новость
    Xiaomi представила концептуальный смартфон с четырехсторонним экраном-водопадом

     



    Свежие статьи
    		RSS
    День святого Валентина с BOBkeys: большая распродажа для влюблённых! Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 85t: лучшая альтернатива Apple AirPods Pro Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    День святого Валентина с BOBkeys Лучший компьютерный корпус Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 85t Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 февраля, 2021

    ASUS опубликовала скрытые параметры процессоров GeForce RTX 3000 для ноутбуков

    Бюджетный Samsung Galaxy M12 с 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V тихо взлетел

    Xiaomi представила концептуальный смартфон с четырехсторонним экраном-водопадом

    SMIC не успевает выполнять заказы по выпуску процессоров, но послаблений не предвидится

    Chuwi выпускает собственный iPad: Android-планшет Hipad Plus

    Huawei возвращается к 4G: готовится к выпуску P40 4G на базе Kirin 990

    4 февраля, 2021

    Роскошные механические часы ... в стиле Apple Watch: для тех, кто ценит время

    Clock Tuner for Ryzen (CTR) 2.0 поддерживает процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3

    Microchip выпустил первое в мире семейство коммутаторов Switchtec PFX стандарта PCIe 5.0

    Электромобили Apple Car разрабатываются под выполнение услуг доставки без водителя

    Valve отдаст $4 млн за нарушение патентных прав в геймпаде Steam Controller

    На закупку чипов пришлось 18% общего объема импорта Китая в 2020 году

    Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона

    Samsung прекращает поддержку смартфонов Galaxy A выпуска 2017 года

    3 февраля, 2021

    Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86

    Caviar готовит к выпуску самый неубиваемый и простой телефон Origin для состоятельных людей

    24,5-дюймовый монитор Acer Predator XB253QGW способен выдержать напор любого геймера

    Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса

    Внешний SSD-накопитель ADATA SE900G отличается яркой RGB-подсветкой

    Цены на DDR3 взлетят на 40-50% в 2021 году

    ССЫЛКИ