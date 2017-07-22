Совершенно без фанфар и громких речей Samsung анонсировала выпуск новой модели бюджетного смартфона Galaxy M12, последнего в серии M. Смартфон анонсирован только во Вьетнаме, после того, как несколько месяцев назад появились его CAD-рендеры. Модель бюджетная, но их выпускает мировой лидер - Samsung, а значит скоро эта модель имеет большие шансы появиться на других рынках. Смартфон ждут и в заснеженной России.
Samsung Galaxy M12 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+ (720х1600 пикселей). Упоминание Infinity-V указывает на наличие на фронтальной стороне крохотного выреза под селфи-камеру. Разрешение сенсора - 8 Мп, диафрагма - f/2.2.
Однако основная «фотокрасота» разместилась на задней панели: 48-мегапиксельная камера со вполне приличной диафрагмой f/2.0 и бюджетная 5-мегапиксельная ультрасверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2,2. Есть также 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная макро-камера с диафрагмой f/2,4. Это, конечно, не «рембрандт», но вполне годный «джентльменский набор».
Чтобы «хозяйство» работало, внутри уложили 8-ядерный 8-нм процессор Exynos 850. Он оснащен четырьмя высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами на частоте 2 ГГц, а также графическим блоком Mali-G52. Аппаратный комплект дополняют 3/4/6 Гбайт оперативной памяти и 32/64/128 Гбайт внутренней памяти. Под наращивание дополнительной памятью доступен слот MicroSD, позволяющий «впихнуть» туда еще до 1 Тбайт.
По заявлению компании, поверхность задней части телефона тщательно обработана с мягким изгибом, что упрощает обращение с телефоном. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой адаптивной быстрой зарядки на 15 Вт.
Смартфон может работать с сетями 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС. Есть два слота под SIM-карты (нано + нано + microSD), разъем USB Type-C.
Смартфон работает под управлением Android 11 с OneUI 3.
Цветовой выбор Samsung Galaxy M12 распределен между вариантам: «Привлекательный черный», «Элегантный синий» и «Модный изумрудно-зеленый». О цене пока не сообщается.
Креативные обои нового смартфона Samsung Galaxy M12
Креативные обои нового смартфона Samsung Galaxy M12
Креативные обои нового смартфона Samsung Galaxy M12
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