Компания ASUS решила раскрыть детальные параметры графических процессоров серии GeForce RTX 3000, используемых для оснащения выпускаемой линейки ноутбуков.
Причиной «щедрости» стало то, что первоначально вендор не указал такие важные параметры графических процессоров серии NVIDIA GeForce RTX 3000, как предел теплового потребление GPU Total Graphics Power (TGP), максимальные частоты разгона и выделяемую при разгоне мощность.
В результате проведенного исследования, направленного на анализ степени удовлетворенности покупателей, ASUS выяснила, что средний потребитель часто ощущает, что попал в заблуждение и неточно определяет при покупке ноутбуков ASUS технические возможности графической подсистемы таких гаджетов. Оказалось, что нередко встречаются случаи, когда покупатели берут модель с определенным графическим процессором, а оказывается, что он работает значительно медленнее ожидаемого.
Чтобы исключить путаницу в дальнейшем, ASUS решила предоставить таблицу TGP и частот разгона графических процессоров, используемых в ноутбуках ASUS.
Компания не только опубликовала таблицу предельных значений TGP и частот разгона, но и обновила свой веб-сайт. Теперь там отражены точные значения перечисленных параметров для всех встречающихся в ноутбуках ASUS графических процессоров.
Данные по ноутбукам с точными значениями допустимых тактовых частот разгона и предельными значениями выделяемой мощности графических процессоров приведены ниже.
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