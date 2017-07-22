РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ASUS опубликовала скрытые параметры процессоров GeForce RTX 3000 для ноутбуков

05 февраля 2021, 17:13




Компания ASUS решила раскрыть детальные параметры графических процессоров серии GeForce RTX 3000, используемых для оснащения выпускаемой линейки ноутбуков.

ASUS опубликовала скрытые ранее параметры процессоров GeForce RTX 3000 для ноутбуков


Причиной «щедрости» стало то, что первоначально вендор не указал такие важные параметры графических процессоров серии NVIDIA GeForce RTX 3000, как предел теплового потребление GPU Total Graphics Power (TGP), максимальные частоты разгона и выделяемую при разгоне мощность.

В результате проведенного исследования, направленного на анализ степени удовлетворенности покупателей, ASUS выяснила, что средний потребитель часто ощущает, что попал в заблуждение и неточно определяет при покупке ноутбуков ASUS технические возможности графической подсистемы таких гаджетов. Оказалось, что нередко встречаются случаи, когда покупатели берут модель с определенным графическим процессором, а оказывается, что он работает значительно медленнее ожидаемого.

ASUS опубликовала скрытые ранее параметры процессоров GeForce RTX 3000 для ноутбуков


Чтобы исключить путаницу в дальнейшем, ASUS решила предоставить таблицу TGP и частот разгона графических процессоров, используемых в ноутбуках ASUS.

Компания не только опубликовала таблицу предельных значений TGP и частот разгона, но и обновила свой веб-сайт. Теперь там отражены точные значения перечисленных параметров для всех встречающихся в ноутбуках ASUS графических процессоров.

Данные по ноутбукам с точными значениями допустимых тактовых частот разгона и предельными значениями выделяемой мощности графических процессоров приведены ниже.

ASUS опубликовала скрытые ранее параметры процессоров GeForce RTX 3000 для ноутбуков




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel показал, как выглядит будущий графический ускоритель Xe-HPC GPGPU
  • Tianshu Zhixin выпустил «полностью китайский» 7-нм ускоритель GPGPU Big Island
  • Nvidia выпустила бюджетную видеокарту GeForce GT 1010 на базе Pascal
  • NVIDIA сделала архитектуру Ampere общедоступной: всртречайте GeForce RTX 3060
  • NVIDIA Hopper задерживается, NVIDIA Lovelace появится раньше

    • предыдущая новость
    Бюджетный Samsung Galaxy M12 с 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V тихо взлетел

     



    Свежие статьи
    		RSS
    День святого Валентина с BOBkeys: большая распродажа для влюблённых! Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 85t: лучшая альтернатива Apple AirPods Pro Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    День святого Валентина с BOBkeys Лучший компьютерный корпус Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 85t Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 февраля, 2021

    ASUS опубликовала скрытые параметры процессоров GeForce RTX 3000 для ноутбуков

    Бюджетный Samsung Galaxy M12 с 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V тихо взлетел

    Xiaomi представила концептуальный смартфон с четырехсторонним экраном-водопадом

    SMIC не успевает выполнять заказы по выпуску процессоров, но послаблений не предвидится

    Chuwi выпускает собственный iPad: Android-планшет Hipad Plus

    Huawei возвращается к 4G: готовится к выпуску P40 4G на базе Kirin 990

    4 февраля, 2021

    Роскошные механические часы ... в стиле Apple Watch: для тех, кто ценит время

    Clock Tuner for Ryzen (CTR) 2.0 поддерживает процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3

    Microchip выпустил первое в мире семейство коммутаторов Switchtec PFX стандарта PCIe 5.0

    Электромобили Apple Car разрабатываются под выполнение услуг доставки без водителя

    Valve отдаст $4 млн за нарушение патентных прав в геймпаде Steam Controller

    На закупку чипов пришлось 18% общего объема импорта Китая в 2020 году

    Xiaomi получил патент на дизайн двухстороннего дисплея для смартфона

    Samsung прекращает поддержку смартфонов Galaxy A выпуска 2017 года

    3 февраля, 2021

    Материнские платы ASUS ROG Z590 получили встроенную в BIOS утилиту MemTest86

    Caviar готовит к выпуску самый неубиваемый и простой телефон Origin для состоятельных людей

    24,5-дюймовый монитор Acer Predator XB253QGW способен выдержать напор любого геймера

    Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса

    Внешний SSD-накопитель ADATA SE900G отличается яркой RGB-подсветкой

    Цены на DDR3 взлетят на 40-50% в 2021 году

    ССЫЛКИ