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Гарнитура Apple для смешанной реальности выйдет в 2022 году и будет стоить 3000 долларов

05 февраля 2021, 20:19




Уже достаточно давно ходят слухи, что Apple ведет разработку устройства, способного отображать смешанную реальность (Mixed Reality), используя в качестве прототипа VR-гарнитуру. В то же время недавно стали известны некоторые подробности об этом устройстве, полученные от анонимного лица, непосредственно знакомого, как сообщается, с прототипом устройства и ходом его разработки. Новый продукт должен быть готов к выпуску в 2022 году.

Гарнитура смешанной реальности Apple за 3000 долларов выйдет в 2022 году


Ожидается, что гарнитура будет ориентирована на рынок премиум-класса. Это будет дорогой нишевой продукт, который можно будет приобрести исключительно через собственные магазины Apple. Он будет стоить значительно дороже, чем конкурирующие продукты от Oculus, Sony и HTC. Никаких продаж через реселлеров Apple не рассматривает.

О гарнитуре известно, что она будет иметь два дисплея с разрешением 8K. Устройство будет оснащено специальным чипом Apple, более мощным, чем существующий процессор M1. Нынешний процессор M1 уже поддерживает ограниченные возможности AR, но их явно недостаточно для реализации всех функций, которые собирается предоставить Apple в своем будущем AR-чипе.

Гарнитура смешанной реальности Apple за 3000 долларов выйдет в 2022 году


Первоначально Apple планировала разработать AR-устройство, которое сможет использовать вычислительную мощность смартфона. Однако позднее Apple отказалась от этого решения, потому что вычислительные возможности смартфона стали сильным ограничивающим фактором для реализации добавляемых функций. Apple перешла на разработку автономного решения, которое постепенно становилось все более сложным.

По слухам, VR-гарнитура, которую разрабатывает Apple под кодовым наименование «проект N301», находится в настоящее время на стадии позднего прототипа. Проработаны все основные функции и дизайн, но пилотных образцов пока нет. Появились только прототипы для отработки отдельных функций. Предположительно готовый продукт должен появиться где-то в 2022 году, если график разработки сохранится, а темпы сохранятся прежними. Вполне возможно, что анонс может быть перенесен на 2023 год.

Отмечается, что дизайн гаджета представляет собой изящный изогнутый «козырек», который крепится на голове. Для него предусмотрены различные сменные накладные приспособления. Устройство способно отслеживать положения глаз и адаптирует выводимые на дисплеи изображения с учетом этого фактора.

Гарнитура смешанной реальности Apple за 3000 долларов выйдет в 2022 году


В комплект устройства не будут входить какие-либо традиционные контроллеры. Большое внимание будет уделяться обработке входных данных, к числу которых относятся: движение глаз, жесты рук, отработка действий с физическим кольцом, которое будет надеваться на палец руки.

Для устройства будут реализованы такие функции, как пространственный звук. Гарнитура будет включать в себя также такие функции дополненной реальности, такие как сквозная видеотрансляция с более чем дюжины камер, установленных на устройстве. Будет предусмотрен дополнительный аккумулятор в комплекте.

Сообщается, что ориентировочная цена устройства составит около 3000 долларов.

Первая партия оценивается в 250 тыс. единиц. В 2023 году появится обновленная, усовершенствованная версия с учетом полученного фидбека от первых пользователей.



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