В конце прошлого года Samsung запустила новую линейку смартфонов среднего класса Samsung Galaxy F. Первой моделью серии стал Samsung Galaxy F41, который был анонсирован в октябре 2020 года. Серия находится на этапе пилотного рыночного тестирования и поэтому выпускаемые смартфоны пока ориентированы, в первую очередь, на клиентов из Индии. Ожидается, что в будущем, когда Samsung убедится в правильности выбранной стратегии рыночного позиционирования линейки, ее модели могут появиться и на других рынках.
Первый смартфон новой серии Galaxy F41 продавался исключительно через крупнейший в Индии онлайн-магазин электроники Flipkart. И недавно стало известно, что южнокорейская компания собирается выпустить вторую модель линейки - Galaxy F62. Она также будет ориентирована пока только на продажи в Индии. Анонс аппарата состоится 15 февраля. На сайте Flipkart уже появилась краткая информация о будущем устройстве и его технические характеристики. Обнародованы также дизайн передней и задней панелей нового смартфона.
Как видно из появившихся изображений, дисплей новой модели имеет круглую выемку под селфи-камеру в верхней части. Задняя панель декорирована покрытием с градиентным оформлением и оснащена модулем камер квадратной формы. Под ним расположена светодиодная вспышка. На боковом торце имеется сканер отпечатков пальцев.
На прошлой неделе известный аналитик Мукул Шарма (Mukul Sharma) раскрыл некоторые данные об этом смартфоне. С его слов, Galaxy F62 оснащен процессором флагманского уровня, способным обеспечить более высокую производительность, чем Snapdragon 765G.
В этой связи необходимо напомнить, что еще в ноябре в списках Geekbench была обнаружена неизвестная модель, оснащенная флагманским чипсетом Exynos 9825. Как следует из данных по модели F62, размещенных на Flipkart, этот аппарат действительно работает на чипсете Exynos 9825. В прошлом этот же чипсет встречался в устройствах серии Galaxy Note 10, показанных в 2019 году.
По другим неофициальным данным, Galaxy F62 имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей и батарею с большой емкостью 7000 мАч. Впрочем, в Индии смартфоны с аккумулятором большой емкости традиционно пользуются высокой популярностью, поэтому такой выбор может объясняться вкусами местного рынка.
Помимо этого, по слухам, смартфон имеет 8 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт встроенной памяти, работает на Android 11 на базе One UI 3.1.
Что касается камер, то это, прежде всего, 32-мегапиксельная фронтальная селфи-камера и основная 64-мегапиксельная камера сзади. По слухам, телефон будет стоить меньше 343 долларов (25 500 руб.).
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