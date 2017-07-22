В Китае наблюдается бум на «халявный» майнинг, порожденный переходом на дистанционные формы обучения и работы. Спусковым механизмом этого процесса стали сообщения в социальных сетях, как например один из недавних постов в сети Bilibili.
Девушка рассказала, как она сделал для себя неожиданное открытие. Она пришла в местный ресторан Starbucks со своим игровым ноутбуком на базе RTX 3060. Девушка решила не тратить время даром и до заказа кофе включила свой ноутбук, подняла его тактовую частоту на 1000 МГц, используя доступные средства разгона, и запустила майнинг Ethereum. Результат ошеломил девушку: за два часа болтовни в Starbucks она намайнила на 0,9 доллара. Это совсем не так много, но китаянка была счастлива: она оплатила свой кофе в Starbucks, т.е. посидев там «на халяву».
Резкий скачок стоимости Ethereum (ETH), которая уже поднималась выше 1700 долларов, а сейчас торгуется по 1630 долларов, привлек внимание китайцев к майнингу. Но если в прошлом китайские майнеры уже становились причиной резкого роста спроса на графические процессоры для настольных ПК, то на этот раз они стали причиной для иного тренда - роста интереса к покупке игровых ноутбуков.
Причина неожиданного разворота связана не только с резким ростом цены криптовалюты, но и с особенностями момента, когда многие учреждения перешли на дистанционный характер работы.
Для многих не секрет, что современные геймерские продукты, в том числе, например, игровые ноутбуки, оснащены графическими процессорами серии RTX 30 (чаще всего RTX 3070). Они имеют значительное преимущество перед использованием «голых» графических карт для настольных ПК, позволяя майнить при минимальных предварительных затратах. Ноутбуки оснащены всеми необходимыми средствами для контроля температурного перегрева, предоставляют возможность для быстрой установки необходимой программы и позволяют быстро начать майнить, буквально за полчаса после принятия решения.
Китайский рынок быстро отреагировал на это «открытие». Принимая во внимание, что в настоящее время многие компании и учреждения перешли на удаленную работу, в компаниях появились простаивающие игровые ноутбуки. Они лежат без дела, пока, например, сотрудники работают из дома.
Предприимчивые китайцы быстро нашли им применение. Они «оптимизировали» простой временно оставшихся без дела геймерских ноутбуков, которые были закуплены большими партиями в рамках корпоративных или школьных программ. В оборот пошло также оборудование интернет-кафе. Эти «простаивавшие» устройства были запущены под майнинг.
Такие примеры для Китая очень заразительны. Очевидно, что если в распоряжении «сторожей» попали десятки или даже сотни ноутбуков, которые можно запустить на майнинг 24/7 и получать по 100 и более дополнительных долларов в час абсолютно легально, то не каждый устоит перед таким соблазном. В результате в сети стали появляться фотографии построенных ноутбучных ферм и рассказы счастливых «студентов» и «пенсионеров», которые «не тратят время даром».
Сообщается, что ситуация в Китае уже переросла в безумие. Пока нет уверенности, что закупки игровых ноутбуков резко возрастут, но интерес к их покупке уже резко повысился.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".