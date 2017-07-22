Intel показала, что процессор Core i7 11-го поколения часто показывает более высокую производительность, чем чипсет Apple M1. Это произошло спустя почти три месяца после запуска Mac M1. Восторженные отзывы, полученные процессором Apple после анонса, подтолкнули Intel на ответный шаг. Компания подготовила тщательно продуманный набор тестов, на которых смогла проявить эффект в свою пользу. Можно по-разному относиться к такой подборке, но даже в предложенном варианте полученные результаты выглядят вполне убедительными.
Слайды с результатами были опубликованы американским изданием PCWorld. Оценку о «тщательно разработанных» тестах выдвинули именно редакторы PCWorld. Тем не менее, они не опровергли, что полученные результаты, показанные с использованием ноутбуков с новейшими процессорами Core 11-го поколения и чипом Apple M1, были получены в строгом соответствии с требованиями эксперимента, которые исключали предвзятое отношение.
Intel доказала, что экспорт презентации PowerPoint в виде файла PDF происходит до 2,3 раза быстрее на ноутбуке с Windows, оснащенном процессором Core i7 11-го поколения и 16 Гбайт ОЗУ, чем на 13-дюймовом MacBook Pro с чипом M1 и 16 Гбайт оперативной памяти. Тесты проводились с установкой PowerPoint на обеих системах.
Intel также указала, что скорость работы ИИ-алгоритма Gigapixel AI компании Topaz Labs, который часто используется фотографами при обработке снимков, оказывается до 6 раз быстрее в системе с Core i7 по сравнению с MacBook Pro на базе M1. Этот результат может показаться неожиданным, поскольку M1 содержит специальный ИИ-блок для решения подобного рода задач, но PCWorld легко прояснила ситуацию, указав, что «результаты вполне реальны», т.к. приложения Topaz Labs были разработаны с учетом оптимизации под аппаратное ускорение, осуществляемое внутри процессоров Intel.
Что касается тестов на производительность в играх, то результаты получились не настолько однозначными. Intel подчеркивала устоявшееся мнение, что Mac не идеален для геймерских задач и не поддерживает «бесчисленные» игры, которые встречаются на рынке. Тем не менее, первенство M1 было отмечено в играх Shadow of the Tomb, Borderlands и особенно в игре Hitman.
Intel также провела «реальный тест на время автономной работы» и сумела обнаружить, что ноутбук MacBook Air на базе M1 и ноутбук Acer Swift 5 с процессором Core i7 11-го поколения показали практически одинаковое 10-часовое время работы без подзарядки при потоковой передаче файлов с фильмами Netflix при открытых дополнительных вкладках. Intel заявила, что для обоих ноутбуков была установлена яркость дисплея на уровне 250 нит, при этом MacBook Air работал с браузером Safari, а Acer Swift 5 «довольствовался» Chrome.
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